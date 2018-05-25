SPOR

Mustafa Cengiz'den sağduyu çağrısı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.05.2018 19:52 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yarınki Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı öncesi camiaya sağduyu çağrısında bulundu.

Mustafa Cengiz'den sağduyu çağrısı!

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan başkan Cengiz, seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak tüm adaylara başarı dileyerek, "Yarını bir şölen, bir kutlama, Galatasaray'ın geleceğini belirleme, kendi kaderini tayin etme olarak görüyorum. Genel kurulun Galatasaray'ın değerlerine, kültürüne ve tarihine bağlı bir şekilde geçmesini diliyorum. Bütün adaylara şans diliyorum fakat özellikle şunu vurgulamak istiyorum; sanal medyada sevgili taraftarlarımızın bazı yorumlarını görüyorum. Taraftarımızın ve genel kurulumuzun sağduyusuna inanıyorum" diye konuştu.

"GALATASARAY'A YAKIŞIR ASALET İÇİNDE SEÇİMLERİMİZİ BİTİRELİM"
Kulübün genel kurul üyelerinin aynı zamanda taraftar olduğunu aktaran Cengiz, şu ifadeleri kullandı.

"Ben de bir taraftarım. Ben taraftar dediğimde asla camiayı genel kurul üyesi, spor kulübü üyesi veya belli bir mensubiyetle ayırmam. Sadece camiayı düşünürüm, o bağlamda konuşurum. Özellikle taraftarlarımızdan yarın seçim için itidal, sükunet ve herhangi bir taşkınlığa neden olmamalarını diliyorum. Lütfen itidal ve sükunet içinde Galatasaray'a yakışır bir vakar ve asalet içinde seçimlerimizi bitirelim. Galatasaray Kulübü kendine yakışan, kendine uyan hak ettiği yönetimi istediği gibi özgürce seçsin."

Yönetim olarak seçimle ilgili fiziki altyapıların tamamlandığını, gerekli düzenlemelerin adil bir şekilde yapıldığı vurgulayan Mustafa Cengiz, "Tüm adaylara dostluk ve Galatasaray'a yakışır bir duruş içinde başarılar diliyorum. Taşkınlıklara neden olunmamasını özellikle taraftarımızdan rica ediyorum. Sahiplenme duygusu, aidiyet kadar değerli ve önemlidir. Bu beraberinde sadakati ve liyakati de getirir. Galatasaray bu liyakatle layık olduğu en güzel yönetimi bulacaktır ve başarılarla taçlandırılacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

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mustafa cengiz Galatasaray

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