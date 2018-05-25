Mustafa Cengiz'den sağduyu çağrısı!

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan başkan Cengiz, seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak tüm adaylara başarı dileyerek, "Yarını bir şölen, bir kutlama, Galatasaray'ın geleceğini belirleme, kendi kaderini tayin etme olarak görüyorum. Genel kurulun Galatasaray'ın değerlerine, kültürüne ve tarihine bağlı bir şekilde geçmesini diliyorum. Bütün adaylara şans diliyorum fakat özellikle şunu vurgulamak istiyorum; sanal medyada sevgili taraftarlarımızın bazı yorumlarını görüyorum. Taraftarımızın ve genel kurulumuzun sağduyusuna inanıyorum" diye konuştu.

"GALATASARAY'A YAKIŞIR ASALET İÇİNDE SEÇİMLERİMİZİ BİTİRELİM"

Kulübün genel kurul üyelerinin aynı zamanda taraftar olduğunu aktaran Cengiz, şu ifadeleri kullandı.

"Ben de bir taraftarım. Ben taraftar dediğimde asla camiayı genel kurul üyesi, spor kulübü üyesi veya belli bir mensubiyetle ayırmam. Sadece camiayı düşünürüm, o bağlamda konuşurum. Özellikle taraftarlarımızdan yarın seçim için itidal, sükunet ve herhangi bir taşkınlığa neden olmamalarını diliyorum. Lütfen itidal ve sükunet içinde Galatasaray'a yakışır bir vakar ve asalet içinde seçimlerimizi bitirelim. Galatasaray Kulübü kendine yakışan, kendine uyan hak ettiği yönetimi istediği gibi özgürce seçsin."