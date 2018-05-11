SPOR

Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Wesley Sneijder’in transferiyle ilgili olarak, “Gitmesini ben istemedim. Geri dönüp dönmemesine Fatih Terim karar verir. Fiziksel kondisyonu da önemli” dedi.

Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Wesley Sneijder'in transferiyle ilgili taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

TRT Spor’a konuk olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sneijder’le ilgili bir soru üzerine, “Sneijder’in gitmesini ben istemedim. Çocuğunu Türkiye’de büyütmek istiyordu. Türk futboluna katkıda bulunabilirdi. Ücret konusunda da ‘yarı yarıya düşürürüm’ demişti. Tabii ki geri dönüp dönmemesine hocamız karar verir. Fiziksel kondisyonu da önemli. Winner (kazanan) bir oyuncu olduğu için sahada kötü oynaması onu yıpratır. Transfer konusunda Fatih Terim’in neye ihtiyacı varsa ona göre ilerleyeceğiz” cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
wesley sneijder Galatasaray mustafa cengiz fatih terim

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
geri dön geri dön ne olur geri dön
gelmeli belhanda çöp
Belhanda yı satın alın sneijderi
Belhandadan on numara olmaz
başka yerde iş bulamadı gel gs
Keşke gelse şu kadroda çok iş yapardı..
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