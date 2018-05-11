Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Wesley Sneijder'in transferiyle ilgili taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
TRT Spor’a konuk olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sneijder’le ilgili bir soru üzerine, “Sneijder’in gitmesini ben istemedim. Çocuğunu Türkiye’de büyütmek istiyordu. Türk futboluna katkıda bulunabilirdi. Ücret konusunda da ‘yarı yarıya düşürürüm’ demişti. Tabii ki geri dönüp dönmemesine hocamız karar verir. Fiziksel kondisyonu da önemli. Winner (kazanan) bir oyuncu olduğu için sahada kötü oynaması onu yıpratır. Transfer konusunda Fatih Terim’in neye ihtiyacı varsa ona göre ilerleyeceğiz” cevabını verdi.
Burak Elmas Galatasaray'daki görevinden istifa etti!
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Dirar kadro dışı!
Beşiktaş, Emre Çolak'ı gündemine aldı!
Fenerbahçe'nin ilk hedefi Badou Ndiaye
Marouane Fellaini: Beşiktaş ile anlaştım
Burak Yılmaz: Hiçbir takımla anlaşmadım
Sosyal medyada büyük ilgi görüyor
Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isim Trezeguet
Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi
Tayfun Korkut ve öğrencileri kulüp personeline 200 bin euro bağış yaptı
Samuel Eto'o'ya göre yeni Messi: Mbappe
Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı
Okuyucu Yorumları 6 yorum