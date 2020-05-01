Mustafa Cengiz'e teşhis Pazartesi konulacak

Mustafa Cengiz, yaklaşık bir haftadır mide ağrısı çekiyordu ve artık dayanılmayacak duruma gelince de hastaneye gitti. Galatasaray Başkanı'na çok kapsamlı kontroller yapıldı. Bir kitle olup olmadığı ihtimalini de gözeten doktorlar mideye dair çok detaylı tetkikler yaptı.
Pazartesi günü şüphe dahilinde olan hastalıklar için kesin testlerin yapılacak ve kesin teşhis konulacak. Mustafa Cengiz'in bir ameliyat geçirme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.
(AJANSSPOR)
İspanyollar Arda Turan transferini duyurdu
Atiba'dan Sergen Yalçın itirafı
'Beşiktaş'ta kalmak istiyorum'
İşte Falcao gerçeği! Adını listeye yazdırdı
F.Bahçe'nin yeni hocası kim olacak? Flaş açıklama
F.Bahçe'den Mustafa Cengiz mesajı
Genç futbolcu hayatını kaybetti
Milli futbolcu karantinaya alınıyor
İtalya'da ligleri bakanlar kurulu belirleyecek
İtalya'da kayıp 800 milyon Euro
Sosa bir ilki yaşıyor
UEFA maç kararlarını 27 Mayıs'ta verecek!
Trabzonspor kar açıkladı!
Almanya ligi için karar bekleniyor!
Ozan Kabak: Endişeleniyorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum