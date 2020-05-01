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Mustafa Cengiz'e teşhis Pazartesi konulacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.05.2020 17:42 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün apar topar hastaneye kaldırılınca akla hemen koronavirüs şüphesi geldi. Ancak kulüpten de kısa sürede yapılan açıklamada Cengiz'in böyle bir sıkıntısı olmadığı bildirildi.

Mustafa Cengiz, yaklaşık bir haftadır mide ağrısı çekiyordu ve artık dayanılmayacak duruma gelince de hastaneye gitti. Galatasaray Başkanı'na çok kapsamlı kontroller yapıldı. Bir kitle olup olmadığı ihtimalini de gözeten doktorlar mideye dair çok detaylı tetkikler yaptı.

AMELİYAT OLABİLİR!

Pazartesi günü şüphe dahilinde olan hastalıklar için kesin testlerin yapılacak ve kesin teşhis konulacak. Mustafa Cengiz'in bir ameliyat geçirme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

(AJANSSPOR)

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