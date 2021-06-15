Mustafa Cengiz: Falcao transferinden pişmanım

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, "Gündem Özel" programında soruları yanıtlıyor. İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI "Beyine yönelik tedavim yapılıyor. Beyinde bir şey bulamadılar, akıllı adam olmadığım için... Bu biraz daha yorucu. Seçim geldi, bir şeyler demem gerektiğine inanıyorum. Ortam sertleşti, bu ortamdan mutlu değilim. İnsanlara çatılabilir ama rahatsız oldum. Galatasaray'a zarar veren bir durum. tedavimi kesmedim, doping yaptılar geldim. Yarın yine devam edeceğim. Galatasaray bir his takımı, birbirini tanımadan sevenlerin kulübü. Maçlarda birbirimizi tanımadan sarılmıyor muyuz? Diğer rakibe çatarak bir yere gelemeyiz." BİZ NEYİ YÖNETEMEDİK? "Geçmişte hatalar yapan başkan adaylarına laf söyleyerek bir yere gelebilir miyiz? Hayır. Son güne kadar aday olmamı beklediler. Devamlı bana çattılar. Sonra pozisyonlarını değiştirmediler. Yok köfte dedi, yok Galatasaray etiğine uymadı. Bana bir anlatın nedir bu Galatasaray etiği? Bakıyorum adaylar niçin aday oluyor? Galatasaray hizmet için. Benim bunlara saygısızlık etme hakkım yok. Benim başkanım olduğunda onu desteklemek zorundayım."

3,5 yıldır hangi zihniyet varmış? Atatürkçü, demokrat bir zihniyetimiz var. Neyi yönetemedik? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştirir! Soyunma odasına gitmem, otobüse binmem. Hayatımda bir kere gittim, endişe gördüm. Hocam da 'Tamam' dedi. Onlar tatlıya geçerken, ben çıktım. "BİLİNÇSİZ İBRASIZLIK VERENLERE ÜZÜLDÜM" "Bu ülkede bazı kesimler Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler diye bir laf var. Yapamayacağınız vaatler vermeyin. Çünkü vaatlerin maliyeti sıfırdır. 300 milyon biri diyor 1 milyar biri diyor müthiş bir şey! Getirin verin şimdi, bize vermiyorsunuz ki, Galatasaray'a veriyorsunuz. Aslında fazla şeffafız. Adam alıyor futbolcuyu ne verdiği belli, ne vadesi belli, kesinlikle limit aşıyor fakat lisans alıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama burada söyleyemem. Bir kuruşu bile büyük bir titizlikle izliyoruz. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm, çok yazık dedim." YENİ BİR MÜJDE VEREYİM "Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm. Bizim abdestsiz namazımız yok. Yeni bir müjde vereyim. Galatasaray Adası'nda karşı tarafın itirazı reddedildi. Adam kapıyı kırdı, girdi yine. Bu ne cesaret?

Kemerburgaz'da dünyanın en değerli mimarlarından Emre Arolat ve Hasan Çalışkan hiç kuruş almadan çalışıyorlar. Kemeburgaz'de 6 saha yapacaklar. Sen çıkıp 4 saha diyorsun! Adamlar çalışır mı? Beni neden dinlemiyorsun?" EN BÜYÜK PİŞMANLIK VE MUTLULUĞUNUZ? "Beni üzen çok olay oldu, kendi yanlışlarım da dahil! Herkesi affederim, kendimi affetmem. Avrupa'daki başarısızlıklar beni çok üzdü. Galatasaray dünyada çok büyük marka. Rakiplerim alınmasın, Galatasaray çok büyük marka. Mustafa Kemal Atatürk ve İstanbul'dan sonra Galatasaray gelir. Real Madrid, bize kaç attı unuttum. Real Madrid Başkanı Florentino Perez bir kere sevinmedi. Ayrıca Avrupa Süper Lig'i hakkında yazıştık, bende kalsın. PSG mağlubiyetinden sonra da sarhoş gibi döndüm." 170 MİLYON TL LAZIM "Mayıs ayındaki yapılandırma için 170 milyon TL gerek arkadaşlar. Bizim ödemelerimiz var. Baskete var, voleybola var. Hala icra ve hacizleri bitiremedik. Öde, öde, öde bitiremedik. 6 bin tane icra ve haciz vardı. Geçmiş yönetimler hep ertelemiş bunları." ADAY OLMAMA NEDENİM SAĞLIK "Benim aday olmama nedenim sağlık. Rahatsızım kardeşim. Gidip tekrar dinleneceğim. 3-5 gün kımıldayamayacağım. Pardon, yönetim ve dernek toplantımız var. Ondan sonra gideceğim. Arkadaşlarım da öyle. Oğlum yardımcı oluyor; yüzde 100 o götürüyor. Oğluma saldırmasınlar."