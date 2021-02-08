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Mustafa Cengiz: "Fenerbahçe'yi hep yenersek tadı olmaz"

08.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Mustafa Cengiz: "Fenerbahçe'yi hep yenersek tadı olmaz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile aralarında dostluk olduğunu belirterek mesaj yolladı.

Gerginliklerden uzak durmaları gerektiğini söyleyen Cengiz, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Ali bey arkadaşımız, kimseyle kişisel bir sorunumuz yok, düşmanınız değil. Ne Ali bey, ne Veli bey. Bu kültürü getirmek lazım. Ülkemiz zor durumda, gerginlikler var, virüsün getirdiği sıkıntılar var. Yöneticiler konuşurken ağzından çıkan sözlere de dikkat etmeli. Taraftarları, maçı gerecek laflar etmemeli.

Genel olarak, kendim için de söylüyorum. Her kulübe büyük saygım var, o kulüpler olmazsa biz de olmayız. Biz sahada mücadele ederiz, ama yeneriz, ama yeniliriz. Dikkatli olmamız lazım, edeceğimiz yanlış bir laf bir delikanlıyı kışkırtabilir. Kışkırtmayalım, dost olalım. İnşallah Fenerbahçe'yi hep yeneriz ama sonsuza kadar da yenersek bu işin tadı olmaz." dedi.

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