Mustafa Cengiz: FFP'den çıkış yaptık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile FFP anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.

İşte Mustafa Cengiz'in sözleri:

"Bugün biraz rahatsızım. Üst üste 3 terapi birden olunca yordu beni. Ancak yine de bir Galatasaraylı olarak dimdik ayaktayım. Bir müjdeyi camiama vermek istiyorum. Geldiğimiz günden beri FFP ile uğraştık. UEFA sağ olsun bizi çok iyi dinledi. 2+1 ceza alacakken, 4 yıl yapılandırma yaptık. CAS'a gittik, onu da kazandık. Ancak UEFA bizi sınırladı. Transferlerde, satmadan alamazsın kuralı çok zorladı bizi. Belki bunu taraftara anlatamadık. Eleştiriye asla kızmam. Haklı bir eleştiriyse ders alırım. 3 yılda 2 şampiyonluk aldık, 2 de kupa aldık. Bu, camianın gücünden geliyor. Bugün vereceğim sevinçli haber, bugün itibarıyla 1 yılımız olmasına rağman FFP'den çıkış yaptık. UEFA'ya çok teşekkür ederim. Bize ikna oldular."

"UEFA'DA DESTAN YAZDIK"

"Sağ olsunlar bizi bugün 1 yıl önceden serbest bıraktılar. Bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bir günde olmadı bu, çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım. Camia mutlu olsun istedim. Galatasaray dünyada 2 defa yapılandırma anlaşması yapan ve 2 defa çıkış yapan tek kulüp sanırım. Herkes kendi destanını yazar."