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Mustafa Cengiz: FFP'den çıkış yaptık

18.06.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile FFP anlaşmasının bittiğini ilan etti.

Mustafa Cengiz: FFP'den çıkış yaptık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile FFP anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.

İşte Mustafa Cengiz'in sözleri:

"Bugün biraz rahatsızım. Üst üste 3 terapi birden olunca yordu beni. Ancak yine de bir Galatasaraylı olarak dimdik ayaktayım. Bir müjdeyi camiama vermek istiyorum. Geldiğimiz günden beri FFP ile uğraştık. UEFA sağ olsun bizi çok iyi dinledi. 2+1 ceza alacakken, 4 yıl yapılandırma yaptık. CAS'a gittik, onu da kazandık. Ancak UEFA bizi sınırladı. Transferlerde, satmadan alamazsın kuralı çok zorladı bizi. Belki bunu taraftara anlatamadık. Eleştiriye asla kızmam. Haklı bir eleştiriyse ders alırım. 3 yılda 2 şampiyonluk aldık, 2 de kupa aldık. Bu, camianın gücünden geliyor. Bugün vereceğim sevinçli haber, bugün itibarıyla 1 yılımız olmasına rağman FFP'den çıkış yaptık. UEFA'ya çok teşekkür ederim. Bize ikna oldular."

"UEFA'DA DESTAN YAZDIK"

"Sağ olsunlar bizi bugün 1 yıl önceden serbest bıraktılar. Bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bir günde olmadı bu, çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım. Camia mutlu olsun istedim. Galatasaray dünyada 2 defa yapılandırma anlaşması yapan ve 2 defa çıkış yapan tek kulüp sanırım. Herkes kendi destanını yazar."

"LAF SOKMALAR, ATMALAR, BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

"Camia bugünlerde çok gergin. Bütün camia huzur istiyor. Laf sokmalar, laf atmalar beni çok rahatsız ediyor. Ben bunu hiç istemezdim ama pandemi koşullarında böyle oldu. Yapamazdık, devlete mi baş kaldıracaktık? Bütün adaylar değerli, bütün adayların listelerinde çok değerli arkadaşlar var. Birbirlerine çatmasınlar zaten sadece bana çatıyorlar. Yahu çekildim diyorum yine bana çatıyorlar. Bana çatın ama birbirinize sert yapmayın. Yetmedi mi 2 aydır her platformda konuşuldu. Hiçbirinin aleyhine konuşmadım. Yok mu bende konuşacak materyal? Özellikle konuşmadım. Seçimin düzgün ilerlemesini istedim."

"GRİ LİSTEYİ DESTEKLİYORUM"

"Benim için tüm adaylar değerli. Hepsi Galatasaray için yola çıkıyor, başka hesapları olacaklarını düşünmüyorum. Burada önemli olan iyi niyetle, iyilikle anılmak. Ben hiçbirine düşman değilim ve isterim ki hepsi başarılı olsun. Benim bir listede 20'ye yakın arkadaşım var. Kurumsal hafıza çok önemli arkadaşlar. Satmadan alma, 21'den 23'e oyuncu çıkması, benim tahahüdüme gerek kalmadı. Bütün bunlar kalkıyor ve bundan sonra tertemiz önümüz. Yeni gelen başkan FFP açısından dümdüz bir yol yürüyecek. Önümüzdeki yıl başa baş noktasını kaldırıyoruz. Yapılan anlaşma çok hayırlı oldu Bankalar Birliği'yle. Kurumsal hafızayı ve sürdürülebilirliği arkadaşlarımın bulunduğu gri listede (Yiğit Şardan) görüyorum.

Haplarla ayaktayım, doping yapıyorum. Oy kullanmaya gelmeye çalışacağım, 3'ü bulur."

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Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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