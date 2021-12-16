SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Mustafa Cengiz: Galatasaray'ın eski başkanı hayatını kaybetti

Mustafa Cengiz: Galatasaray'ın eski başkanı hayatını kaybetti

16.12.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. Eylül ayında beyin tümörü teşhisi konan Cengiz, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Mustafa Cengiz: Galatasaray'ın eski başkanı hayatını kaybetti

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Galatasaray, sosyal medya hesaplarında, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik" sözleriyle duyurdu.

https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1464983129647722503

Bugün Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan Süper Lig maçı öncesinde de Cengiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaraylı futbolcular maça siyah kol bantlarıyla çıktı.

25 Aralık 1949'da Gaziantep'de doğan Cengiz, Ocak 2018 ile Haziran 2021 tarihleri arasında Galatasaray kulübünün başkanlığını yaptı.

Bir süre Türkiye Akaryakıt İşveren Sendikası (TABGİS) genel başkanlığı görevini de yürüten Mustafa Cengiz, Mayıs 2020'de başarılı bir beyin ameliyatı geçirmişti.

Ancak ameliyatın gerçekleştiği ayın sonlarına doğru da mide kanaması geçirmiş ve ikinci kez ameliyat olmuştu.

Bu yılın Ağustos ayında Cengiz'in beyninde tümör tespit edilmiş ve Eylül ayında da yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Başkanı olduğu dönemde Galatasaray, futbolda 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Haziran 2021'de yeniden kulüp başkanlığına aday olmayacağını açıklayan Cengiz, görevini Burak Elmas'a devretmişti.

Başsağlığı mesajları

Mustafa Cengiz'in ölüm haberinin ardından, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da başsağlığı mesajı paylaştı.

Öte yandan pek çok spor kulübü de Cengiz'in ölümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1464984218744901641

https://twitter.com/Besiktas/status/1464984813182541831

https://twitter.com/Trabzonspor/status/1464985279564075015

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı
Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulunduBebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulundu
At yarışında korkunç kaza! Herkesi üzen haber geldiAt yarışında korkunç kaza! Herkesi üzen haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Avrupa'nın en kötüsüne gidiyor

Avrupa'nın en kötüsüne gidiyor

TFF açıkladı! VAR kararı...

TFF açıkladı! VAR kararı...

G.Saray'dan istifalar için ilk açıklama

G.Saray'dan istifalar için ilk açıklama

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Muslera'dan kötü haber geldi

Muslera'dan kötü haber geldi

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Beşiktaş'ta teknik direktör belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör belli oldu

Şampiyonlar Ligi kurasında skandal olay!

Şampiyonlar Ligi kurasında skandal olay!

Türk futbolunu sarsacak iddia!

Türk futbolunu sarsacak iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.