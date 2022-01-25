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Mustafa Cengiz: Galatasaray'ın eski başkanı hayatını kaybetti

25.01.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. Eylül ayında beyin tümörü teşhisi konan Cengiz, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Mustafa Cengiz: Galatasaray'ın eski başkanı hayatını kaybetti

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Galatasaray, sosyal medya hesaplarında, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik" sözleriyle duyurdu.

https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1464983129647722503

Bugün Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan Süper Lig maçı öncesinde de Cengiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaraylı futbolcular maça siyah kol bantlarıyla çıktı.

25 Aralık 1949'da Gaziantep'de doğan Cengiz, Ocak 2018 ile Haziran 2021 tarihleri arasında Galatasaray kulübünün başkanlığını yaptı.

Bir süre Türkiye Akaryakıt İşveren Sendikası (TABGİS) genel başkanlığı görevini de yürüten Mustafa Cengiz, Mayıs 2020'de başarılı bir beyin ameliyatı geçirmişti.

Ancak ameliyatın gerçekleştiği ayın sonlarına doğru da mide kanaması geçirmiş ve ikinci kez ameliyat olmuştu.

Bu yılın Ağustos ayında Cengiz'in beyninde tümör tespit edilmiş ve Eylül ayında da yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Başkanı olduğu dönemde Galatasaray, futbolda 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Haziran 2021'de yeniden kulüp başkanlığına aday olmayacağını açıklayan Cengiz, görevini Burak Elmas'a devretmişti.

Başsağlığı mesajları

Mustafa Cengiz'in ölüm haberinin ardından, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da başsağlığı mesajı paylaştı.

Öte yandan pek çok spor kulübü de Cengiz'in ölümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1464984218744901641

https://twitter.com/Besiktas/status/1464984813182541831

https://twitter.com/Trabzonspor/status/1464985279564075015

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