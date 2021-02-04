Mustafa Cengiz: Gedson Fernandes derbide olabilir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transfer Gedson Fernandes'in Fenerbahçe ile 6 Şubat'ta oynanacak maçta yer alması açısından herhangi bir sakınca olmadığını ifade etti.

Gedson Fernandes'in Fenerbahçe karşısında oynayıp oynayamayacağına Fatih Terim'in karar vereceğini vurgulayan Mustafa Cengiz, "Gedson'da tüm testler yapıldı. Uçaktan önce de yaptık, negatif. 15. günden önce indi uçaktan. Hastaneden otele geçti. Şu an için derbide oynamasında problem yok. Derbide oynayıp oynamayacağını biz bilemeyiz" dedi.



