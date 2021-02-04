SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mustafa Cengiz: Gedson Fernandes derbide olabilir

Mustafa Cengiz: Gedson Fernandes derbide olabilir

04.02.2021 16:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mustafa Cengiz: Gedson Fernandes derbide olabilir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gedson Fernandes'in Fenerbahçe'ye karşı oynayabileceğini ifade etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transfer Gedson Fernandes'in Fenerbahçe ile 6 Şubat'ta oynanacak maçta yer alması açısından herhangi bir sakınca olmadığını ifade etti.

Gedson Fernandes'in Fenerbahçe karşısında oynayıp oynayamayacağına Fatih Terim'in karar vereceğini vurgulayan Mustafa Cengiz, "Gedson'da tüm testler yapıldı. Uçaktan önce de yaptık, negatif. 15. günden önce indi uçaktan. Hastaneden otele geçti. Şu an için derbide oynamasında problem yok. Derbide oynayıp oynamayacağını biz bilemeyiz" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
İrfan Can transferi hakkında şok iddiaİrfan Can transferi hakkında şok iddia
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
İngiltere'den gelenler pozitif olsun olmasın en az 5 gün karantinada kalması gerekirken bu yolsuzluk kokan takımın transferlerinde bu kural geçerli olmuyor.ilginç! ayrıca ister oynasın ister oynamasın.fenerin tininda değil emin olun.
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boupendza açıklaması! Galatasaray...

Boupendza açıklaması! Galatasaray...

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

Diğer Haberler

Mustafa Cengiz: Gedson Fernandes derbide olabilir

'Gedson Fernandes derbide olabilir'

Mustafa Cengiz: Fenerbahçe transferde şeffaf değil

İrfan Can transferi hakkında şok iddia

Galatasaray Fenerbahçe derbisine odaklandı

G.Saray F.Bahçe derbisine odaklandı

Omar Elabdellaoui, listede yer almadı

Omar Elabdellaoui, listede yer almadı

Galatasaray'ın en büyük transferi Fernando Muslera

G.Saray'ın en büyük transferi Muslera

Fatih Terim'in derbi karnesi

Fatih Terim'in derbi karnesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.