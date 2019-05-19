Mustafa Cengiz: Kupanın gelmesini istedik ama...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 22. şampiyonluğun kazanılmasının ardından basın mensuplarına konuştu.

Mustafa Cengiz, "17 rakibimize de saygılarımı iletiyorum, büyük mücadele yaptık. Tüm futbolculara verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Kıran kırana bir mücadele oldu. Şampiyon Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip gururlandırırlar. Ben Galatasaray'ın başarısının devamını diliyorum. İnşallah 3 kupayı da alırız. Mücadeleye devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bayrağı Türk milleti adına en yükseklere taşır ve dikeriz." dedi.

"TILSIM, GÜÇ, RUH, KIVILCIM"

Şampiyonluğun anlamıyla ilgili gelen soruya Galatasaray'ın başkanı, "Herkes için anlamlı. Bize nasip ettiği için öncelikle teknik direktörümüz sayın Fatih Terim'e, bütün ekibine, tek tek futbolculara, ölümüne mücadele ettiler. ayaklarını sahada bırakanlar oldu. Bugün de öyle bir mücadle verdiler. Başta Abdurrahim ve Yusuf kardeşlerim olmak üzere tek tek yöneticime teşekkür ediyorum. Büyük mücadele verdiler. En başta taraftara. Bugün maçta taraftarın gücünü bütün dünya gördü. Taraftarın nasıl maç çevirdiğini gördük. Fakat, yenilgiden artıya geçmemiz, geri dönüş yapmamız, hem taraftarı hem camiayı birbirine bağlayan tılsım, güç, ruh, kıvılcım." yanıtını verdi.