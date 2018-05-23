Mustafa Cengiz, Özbek'e cevap verdi: Kimse şark kurnazlığı yapmasın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programında Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür'ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.
''TÜM RAKİPLERİMİZE SAYGILARIMI İLETİYORUM''
Sarı kırmızılı takımın elde ettiği 21. Süper Lig şampiyonluğuyla ilgili konuşan Cengiz ve Albayrak, seçim süreci hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu değerlendiren başkan Cengiz, "Müthiş mücadele oldu. Tüm rakiplerimize saygılarımı iletiyorum. Hak ettiğimize inanıyorum, hak eden Galatasaray oldu. Biz çok mutluyuz. Maçta entresan şeyler oldu. Stadyum, İzmir halkının futbola özlemini yansıtamıyor." dedi.
''KARŞILAŞMA ATATÜRK STADI'NDA OYNANSAYDI REKOR KIRILIRDI''
Göztepe maçında çok büyük bilet sıkıntısı çektikleri söyleyen Cengiz, "Karşılaşma Atatürk Stadı'nda oynansa seyirci rekoru rahatlıkla kırılırdı. Ülkemizde üzüntüler daha kuvvetli ve uzun süreli oluyor. Galip gelseniz salı gününe kadar çoktan unutuluyor ama mağlup olduğunuzda etkisi çarşamba gününe kadar devam ediyor." diye konuştu.
''KİMSE ŞARK KURNAZLIĞI YAPMASIN, UEFA HER ŞEYİ İNCELİYOR''
Eski başkan Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt veren Mustafa Cengiz, "UEFA'ya çok iyi bir sunum yaptık. Kimse demesin, '65 milyon Euro'yu geçmedik' diye. 72 milyon Euro'yu geçmişti ücretler. Kimse şark kurnazlığı yapmasın. UEFA, her şeyi inceliyor" dedi.
ALBAYRAK: ''GÖZTEPE MAÇINDA 5 KİLO TER DÖKTÜM''
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Göztepe maçıyla ilgili, "Öyle bir maç ki, son yarım saatte şampiyon da olabilirsiniz, 3. de olabilirsiniz. Fenerbahçe maçında da yaşamıştık. Alex sağdan korner kullanıyor, kaleci Volkan geliyor. O anda ben bittim. Son 30 saniyede ya şampiyonsunuz, ya da kaybediyorsunuz. Başkanım benimle ilgileniyor, sağ olsun. Göztepe maçında iftardan sonra önüme ne geldiyse yedim. Uçakta soğuk meşrubat içtim. Göztepe maçında 5 kilo ter döktüm" şeklinde konuştu.
Trabzonspor Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı
Yuto Nagatomo'nun Inter mesajı sosyal medyayı salladı!
Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı
Burak Yılmaz Bafetimbi Gomis'i solladı
Janssen'in durumu belli oldu
Marouane Fellaini resmen açıklandı
Fenerbahçe'de büyük sürpriz
Demba Ba Ahmet Nur Çebi'yle görüşmeye geldi
TT Stadyumu'nda Selçuk Şahin anonsu!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum