Mustafa Cengiz, Özbek'e cevap verdi: Kimse şark kurnazlığı yapmasın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programında Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür'ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''TÜM RAKİPLERİMİZE SAYGILARIMI İLETİYORUM''

Sarı kırmızılı takımın elde ettiği 21. Süper Lig şampiyonluğuyla ilgili konuşan Cengiz ve Albayrak, seçim süreci hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu değerlendiren başkan Cengiz, "Müthiş mücadele oldu. Tüm rakiplerimize saygılarımı iletiyorum. Hak ettiğimize inanıyorum, hak eden Galatasaray oldu. Biz çok mutluyuz. Maçta entresan şeyler oldu. Stadyum, İzmir halkının futbola özlemini yansıtamıyor." dedi.

''KARŞILAŞMA ATATÜRK STADI'NDA OYNANSAYDI REKOR KIRILIRDI''

Göztepe maçında çok büyük bilet sıkıntısı çektikleri söyleyen Cengiz, "Karşılaşma Atatürk Stadı'nda oynansa seyirci rekoru rahatlıkla kırılırdı. Ülkemizde üzüntüler daha kuvvetli ve uzun süreli oluyor. Galip gelseniz salı gününe kadar çoktan unutuluyor ama mağlup olduğunuzda etkisi çarşamba gününe kadar devam ediyor." diye konuştu.