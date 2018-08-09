SPOR

Mustafa Cengiz: Şampiyonluk yolunda önümüzde engeller var

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluğa giden yollarda önlerinde engellerin olduğunu ancak sonuca ulaşacaklarını belirtti.

Mustafa Cengiz: Şampiyonluk yolunda önümüzde engeller var

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği'nin 21'inci şampiyonluk kutlamasına video konferans ile katılan Mustafa Cengiz, "Süper kupayı kaybetmeleriyle" ilgili olarak, "Kupayı kaybettik ama maçı kaybetmedik" dedi.

"Gördüğünüz gibi şampiyonluğa genel olarak mutluluğa giden yollar genel olarak direkt, düz, gül bahçeleri veya otoban yollar değildir" diyen Başkan Cengiz, "Taşlı, tarlalı, zor yollar da vardır. Galatasaray olarak önümüzde engeller var. Bu engelleri sizlerle birlikte, yönetimimizle birlikte aşacağımızı ve sürekli olarak şampiyonluklara ulaşacağımızı, Galatasaray'ın adını şanlı armayı sürekli olarak ebediyete kadar gönderde tutacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Cengiz, Galatasaray'ın sürekli şampiyon olması için mücadele ettiklerine vurgu yaptı.

"KKTC'YE YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ"
Cengiz, KKTC'de yatırım yapılmadığı gerekçesiyle Galatasaray'ın kullanımından alınan arsa ile ilgili de açıklamalar yaptı. Gecede bulunan fanatik Galatasaraylılığıyla bilinen Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'dan, "arsanın yeniden Galatasaray'a verilmesi ricasında bulunan" Cengiz, "Bu arsaya Galatasaray'a yakışan bir yatırım yapacağız" dedi.

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Mustafa Alkaravlı da, "KKTC'de en fazla taraftarı olan takımın Galatasaray olduğunu" ifade etti. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Ergün Penbe, Evren Turan ve Kıbrıslı Türk Ahmet Sivri de katıldı.

PARTNER'Yolun başındayım''Yolun başındayım'
Henry Onyekuru: Galatasaray’ı Fatih Terim için seçtimHenry Onyekuru: Galatasaray’ı Fatih Terim için seçtim
G.Saray'ın eski yıldızı papaz olduG.Saray'ın eski yıldızı papaz oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa cengiz Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Süper Lig'de Eto’o bombası

Süper Lig'de Eto’o bombası

F.Bahçe'den ayrılıp 2. Lig'e gitti!

F.Bahçe'den ayrılıp 2. Lig'e gitti!

Mustafa Cengiz'den skandal açıklama!

Mustafa Cengiz'den skandal açıklama!

Jelena Karleusa'dan olay fotoğraf!

Jelena Karleusa'dan olay fotoğraf!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'dan 3 transfer birden

Galatasaray'dan 3 transfer birden

Mustafa Cengiz: Şampiyonluk yolunda önümüzde engeller var

Mustafa Cengiz: Şampiyonluk yolunda önümüzde engeller var

Henry Onyekuru: Galatasaray’ı Fatih Terim için seçtim

Henry Onyekuru: Galatasaray’ı Fatih Terim için seçtim

G.Saray'ın eski yıldızı papaz oldu

G.Saray'ın eski yıldızı papaz oldu

Mustafa Cengiz'den skandal açıklama!

Mustafa Cengiz'den skandal açıklama!

G.Saray'ın transferini Melo bitiriyor

G.Saray'ın transferini Melo bitiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.