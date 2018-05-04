Mustafa Cengiz ve Adnan Öztürk güçlerini birleştiriyor

Galatasaray'da 26 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimli genel kurul öncesinde dün önemli bir gelişme yaşandı. Dursun Özbek’in oluşturduğu liste sonrasında 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimde Başkan Mustafa Cengiz ile eski başkan adaylarından Adnan Öztürk’ün tek liste altında genel kurula girmek adına büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

Bu birleşmenin büyük ölçüde sağlandığı ve Mustafa Cengiz’in listesinde Adnan Öztürk, Abdurrahim Albayrak, Mete İkiz, Ozan Korkut, Burak Elmas, Mahmut Recevik, Adil Araboğlu, Ahmet Şenkal, Okan Böke, Dinç Üner, Yusuf Günay’ın yer alması bekleniyor. Adaylar, 33 kişilik yönetim kurulu başta olmak üzere listelerini yarın saat 17:00’ye kadar Divan Kurulu başkanlığına teslim edecek.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ KESİNLEŞTİ

Galatasaray’da yöneticilik tecrübesi olan isimlerden ekibini oluşturmak adına titiz bir çalışma yürüten Dursun Özbek, Ocak 2018’de başkanlık yarışını kaybettiği listeden yalnızca 3 ismi kadrosuna dahil etti. Bugün saat 17:00’ye kadar listesini teslim edecek olan Dursun Özbek’in yönetim kurulundaki 13 isim ise kesinleşti. (Futbolarena)

