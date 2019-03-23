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Mustafa Cengiz yönetimi idari yönden ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2019 22:43 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz'in ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ise ibra edilmedi. Galatasaray tüzüğüne göre mevcut Galatasaray yönetimi, 1 ay içinde seçim kararı almak zorunda... Mustafa Cengiz’in yeni seçimde aday olma şansı bulunmuyor.

Mustafa Cengiz yönetimi idari yönden ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz'in ikinci dönemi mali yönden ibra edildi. İdari yönden oylar yakın görününce sayıma geçildi.

Sayılan oylar da yakın çıkınca ibra edenler ve ibra etmeyenler iki gruba ayrılarak tekrar sayım yapıldı. Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi 358'e 331 oyla ibra edilmedi. idari yönden ibra edilmedi.

GALATASARAY SEÇİME GİDİYOR
Galatasaray tüzüğüne göre; mevcut Galatasaray yönetimi, 1 ay içinde seçim kararı almak zorunda... Mustafa Cengiz’in yeni seçimde aday olma şansı bulunmuyor. Bu arada Mustafa Cengiz, Adnan Polat’tan sonra idari açıdan ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.

FARUK SÜREN: KİMSE BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDU
Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren de yaptığı açıklamada "Mustafa Cengiz ile ne konuştuğumu söylemeyeceğim, özel kalmasını istediğim için yanına gidip konuştum. Baştan sona çok gergin bir hava vardı. 42 kişi konuştu, 42 kişinin 40'ı başkanın aleyhinde konuştu. Başkanın böyle bir şeyi sezmesi lazımdı. Kötü oldu. Yine bir seçime gidilecek. İbra olmamak hoş bir şey değil. Bundan sonra seçim sürecine gireceğiz. Şampiyonluğa giderken seçim sürecine girmek olumsuz etkileyebilir. Hocamızı etkileyebilir belki. Hocayı etkilerse takımı da etkiler. Şu anda bir başkan adayı yok. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Başkanın bu süreci iyi idare etmesi gerekiyordu, yapmadı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa cengiz Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
haaa haa
çok iyi oldu bu mustafa cengize insanlar bunun yüzünden borsada perişan oldu yatırımcılar kan ağlıyor
2 milyar tl borç nedir arkadaş?
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