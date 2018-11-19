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Denizli'den çılgın şampiyonluk kehaneti!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 19.11.2018 07:55 | Son Güncelleme

Mustafa Denizli'den çılgın şampiyonluk kehaneti! Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yeni bir kehanette bulundu ve ligin 29.haftasına 3-4 puan geride girebilirlerse şampiyon olabileceklerini söyledi.

Denizli'den çılgın şampiyonluk kehaneti!

Kasımpaşa’nın teknik direktörü Mustafa Denizli, NTV’de yayınlanan 90+ programında çarpıcı bir açıklama yaptı.

“28-29’UNCU HAFTADA…”

Şampiyonluk için iddialı konuşan Mustafa Denizli, “Geçmiş yıllarda bazı haftalardan bahsetmiştim. Biz 28-29’uncu haftaya liderin 3-4 puan gerisinde girersek şampiyon oluruz.” dedi.

“EN KÖTÜ İHTİMAL…”

Mustafa Denizli sözlerini, “Şu an en kötü ihtimali söylüyorum. Girersek diyorum. Belki 28. haftada 7’inci sırada oluruz. Onu bilemiyoruz. Ama söylediğim gibi bir tablo olursa, şampiyon oluruz” ifadeleriyle tamamladı.

Süper Lig’de ilk 12 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 22 puan toplayan Kasımpaşa, 3. sırada bulunuyor.

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Kasımpaşa mustafa denizli

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