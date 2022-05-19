SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Altay
  4. Mustafa Denizli, Altay başkanlığına aday olmayacağını açıkladı!

Mustafa Denizli, Altay başkanlığına aday olmayacağını açıkladı!

19.05.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Denizli, Altay başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Denizli, "FIFA tarafından koyulan ikinci dönem transfer yasağı ve mevcut futbolcuların neredeyse tamamının sözleşmelerinin bu sene bitmiş olması, gelecek sene için bir takım kurabilme olasılığını dahi neredeyse imkansız kılmıştır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli, Altay başkanlığına aday olmayacağını açıkladı!

Altay'da yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi ismi başkan adaylığı için ön plana çıkan kulübün sembol ismi Mustafa Denizli, yaptığı yazılı açıklamayla kongrede aday olamayacağını ancak kulübe veda etmediğini dile getirdi. Altay camiasına seslenen Mustafa Denizli, "Bugüne kadar olan sessizliğimiz, omuzlarımızda sizlerin bize duyduğu güvenin hakkını vererek, Altay'a hizmet hevesimizi son ana kadar mümkün kılabilmek içindi. Altay'ımızın bu zorlu süreci atlatabilmesi, yeni bir gelecek planlanması hayali ve hedefi ile güçlü bir yönetim, yeni bir yapılanmayı mümkün kılmak için haftalardır var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Bu süreçte bizlerle bu ülküyü, camiamıza duydukları gönül bağı ile hayata geçirme gayretinde olan geçmiş dönem başkanlarımız, yüksek divan kurulu üyelerimiz ve geçmiş dönem yöneticilerimizin de her an bizlerle çalıştıklarını bilmenizi isteriz. Süreçte Altaylılık duruşu ve kalbi bağlılığı ile her adımda yanımızda olan, sonuçtan bağımsız, hiç hesapsız maddi tüm olanaklarını bu uğurda sorgusuz kullanmaya hazır herkese sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

"BİR TAKIM KURABİLME OLASILIĞI NEREDEYSE İMKANSIZ"

kapak_142134

Süreçle ilgili yaşadıkları ve yaptıkları konusunda bilgiler aktaran Mustafa Denizli, "Gece gündüz, uykusuz ama umudu kaybetmeden, çalınmadık kapı, başvurulmadık merci kalmadan, hukuki açmazlarımızı bertaraf edebileceğimiz her yolu denedik. Rasyonel olmadığını bilmemize rağmen, yüreğimizi, bilgimizi, elimizde olan her imkanı seferber ederek yeni yollar bulmaya çalıştığımızı lütfen biliniz. Velakin Altay'ımız salt maddi açmazlarla boğuşmamaktadır. Maddi açmazların ortadan kaldırılması durumunda dahi hukuken engellere takılmıştır. FIFA tarafından koyulan ikinci dönem transfer yasağı ve mevcut futbolcuların neredeyse tamamının sözleşmelerinin bu sene bitmiş olması, gelecek sene için bir takım kurabilme olasılığını dahi neredeyse imkansız kılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"ALTAY ALTAYLILARINDIR"

denizli_5445

Mustafa Denizli, Prof. Dr. Ahmet Çoker ve İbrahim Akman imzasıyla paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hayatlarımızı askıya alarak, her zorlukla mücadele etmeye hazır olan bizler, başarının sonuç odaklı değil, tam bir takım çalışması ile ve bir camia bütünleşmesi ile taraftarından çalışanına kadar aynı amacı arzulayarak yakalayacağımızı biliyoruz. Bu uğurda hangi kademede olursak olalım inancımızı ortaya koyacak heves ve yüreğe sahip olduğumuzdan emin olabilirsiniz. Ancak sizlerle sadece bir kısmını paylaştığımız şartlardan ötürü, bu aşamada herhangi bir görevin sizler ve bizler adına tatminkar olamayacağı endişesindeyiz. Günlerdir bizlerle inancımızı ,ülkümüzü, hedefimizi paylaşan fedakar Altaylı dostlarımıza, ne olursa sevgisini esirgemeyen siz değerli Altaylılara yeniden teşekkür ederken, bunun bir veda olmadığını bilmenizi isteriz. Altay Altaylılarındır. Saygılarımızla."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altay'da kongre günüAltay'da kongre günü
Uğurcan Çakır için Ahmet Ağaoğlu: "Hayırlı olsun"Uğurcan Çakır için Ahmet Ağaoğlu: "Hayırlı olsun"
Miguel Crespo için gelen teklif dudak uçuklattı!Miguel Crespo için gelen teklif dudak uçuklattı!
Anahtar Kelimeler:
Altay

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti

Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray...

Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray...

Bu gol sosyal medyada gündem olmuş durumda!

Bu gol sosyal medyada gündem olmuş durumda!

Trabzonspor'un rakipleri korkuttu!

Trabzonspor'un rakipleri korkuttu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aşk iddiası: İşte Putin'in kızı Katerina'nın Zelenskiy'si!

Aşk iddiası: İşte Putin'in kızı Katerina'nın Zelenskiy'si!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.