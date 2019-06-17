Mustafa Denizli'den Traktör Sazi mesajı: Türklerin destek verdiği takımla birlikte olacağız

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne gelen Mustafa Denizli, bilet işlemlerini tamamladıktan sonra pasaport kontrolünden geçti.

İran merkezli hava yolu şirketi Ata Airlines'in uçağıyla Urmiye kentine hareket eden Denizli, uçuş öncesinde havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de görev yaptığı için İran'ın bildiği bir ülke olduğunu söyledi.

Çok sayıda arkadaşının bu ülkede olduğunu belirten Denizli, "Daha önce Tahran'daydım, şimdi Tebriz'de olacağım. Türklerin destek verdiği takımla birlikte olacağız. İnşallah beklentileri karşılarız. Gidince kısa bir çalışma yapacağız, kamp ve kadro ile ilgili. Aşağı yukarı 40 gün sonra da lig maçları başlıyor. Benim için önemli olan hem takımın başarılı olması hem de iki ülke arasındaki yakın ilişkilere katkıda bulunabilmek." diye konuştu.

Denizli, ülkedeki kurallar gereği sadece 3 yabancı futbolcu transferi hakkının bulunduğunu ve halihazırda 2 yabancının takımın kadrosunda yer aldığını hatırlatarak, 3'üncü yabancı hakkını bir Türk futbolcudan yana mı yoksa başka bir ülke oyuncusundan yana mı kullanacağına henüz karar vermediğini söyledi.