Mustafa Denizli: Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum

Mustafa Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran ile Türkiye'de futbola bakış açısı bakımından benzerlikler bulunduğuna değinerek, görev yaptığı Traktör takımının maçlarını izlemeye gelen taraftar sayısına dikkati çekti.

Traktör'ün maçlarını ortalama 47 bin taraftarın tribünden takip ettiğini kaydeden Denizli, "Türkiye'de 47 bin civarında taraftar, şampiyonu tayin edecek derbilerde geliyor. Futbola müthiş ilgisi olan bir toplum. Bizde de çıkan günlük spor gazeteleri var. Tahran'da günde sadece 15 spor gazetesi çıkıyor, bunlardan 400 bini geçen, ciddi tirajı olan var. Çok meraklı bir toplum ama organizasyon konusunda bizden biraz daha geride. Profesyonelliğin kulüplere ulaşması biraz süre alacak." diye konuştu.

Denizli, Türkiye'de hiçbir başarının karşılıksız kalmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türk insanı kabiliyetsiz mi, yeteneksiz mi, çocuklarımızın aklı, diğer ülke çocuklarından daha mı geride, hayır. Demek ki eğitimde bir sorun var. Yani altyapı dediğimiz hadisede sadece fiziki şartları güzelleştirmekle bir yere varamıyorsun. Oradaki eğitim ve eğitimci, en önemli iki faktör. Eğitimcide de çok gerideyiz, eğitimde de çok gerideyiz. Altyapı dediğiniz şey Amerika'nın yeniden keşfi değil. O zaman o bütçeler belki terse dönecek."