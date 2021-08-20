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Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde

20.08.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 3 ayrı takımla şampiyonluğa ulaşan tek isim olan Mustafa Denizli, Altay'ın başında lig tarihindeki 200. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı Altay'ı Süper Lig'e çıkardıktan sonra bu sezon da takımın başındaki mücadelesini sürdürüyor.

Lig geçmişinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Denizli, TFF 1. Lig'in yanı sıra Almanya, Azerbaycan ve İran'da çeşitli ekipleri çalıştırırken, A Milli Futbol Takımı'nda da görev aldı.

Mustafa Denizli'nin Süper Lig'de bugüne kadar çalıştırdığı takımlar 360 karşılaşmada 199 galibiyet, 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 679 gol atan ekipler, kalelerinde 411 gol gördü.

Altay, yarın konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettiği takdirde, Mustafa Denizli Süper Lig kariyerindeki 200. galibiyetine ulaşacak.

Mustafa Denizli'nin Süper Lig'de çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

SezonTakımOGBMAYP1987-1988Galatasaray3827928635901988-1989Galatasaray3620977631691990-1991Galatasaray3019746331641991-1992Galatasaray3019385435601994-1995Kocaelispor34128145760441995-1996Kocaelispor34161176143591996-1997Kocaelispor8431117152000-2001Fenerbahçe3424468239762001-2002Fenerbahçe1711153619342008-2009Beşiktaş2817654926572009-2010Beşiktaş34181064725642015-2016Galatasaray114341816152018-2019Kasımpaşa2575133644262020-2021Altay1100303
TOPLAM360 199 79 82 679 411 676

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