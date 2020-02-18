Mustafa Kapı, Galatasaray'ın teklifini Avrupa için reddetti

6 yıldır Galatasaray altyapısında oynayan Mustafa Kapı, sarı kırmızılı takımın sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. Bu gelişme üzerine kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki oyuncunun, kariyerine yurtdışında devam etmek için bu kararı aldığı ortaya çıktı.
Galatasaray ile mali konularda bir problem yaşamayan Kapı, gelecek sezon Avrupa’da forma giymeye hazırlanıyor. 2014 yılında Denizlispor altyapısından Galatasaray’a transfer edilen 17 yaşındaki oyuncu, geçen sezon A Takım formasını 1 kez giydi.
Bu sezon A takımda süre alamayan Mustafa Kapı, 22 maçta Galatasaray 19 yaş altı takımının formasını giydi.
(NTVSpor)
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