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Mustafa Kapı, Galatasaray'ın teklifini Avrupa için reddetti

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.02.2020 08:00 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadığı ve kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, kariyerine yurtdışında devam edecek. 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa’da forma giymek için sarı kırmızılıların teklifini geri çevirdi.

Mustafa Kapı, Galatasaray'ın teklifini Avrupa için reddetti

6 yıldır Galatasaray altyapısında oynayan Mustafa Kapı, sarı kırmızılı takımın sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. Bu gelişme üzerine kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki oyuncunun, kariyerine yurtdışında devam etmek için bu kararı aldığı ortaya çıktı.

MUSTAFA KAPI NEREYE TRANSFER OLACAK?

Galatasaray ile mali konularda bir problem yaşamayan Kapı, gelecek sezon Avrupa’da forma giymeye hazırlanıyor. 2014 yılında Denizlispor altyapısından Galatasaray’a transfer edilen 17 yaşındaki oyuncu, geçen sezon A Takım formasını 1 kez giydi.

Bu sezon A takımda süre alamayan Mustafa Kapı, 22 maçta Galatasaray 19 yaş altı takımının formasını giydi.

(NTVSpor)

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