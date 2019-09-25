Mustafa Kaplan: Ankaragücü derbisini kazanıp ilk 3 puanımızı almak istiyoruz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü ile oynayacakları başkent derbisini kazanmak istediklerini söyledi.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Osmaniyespor ile yarın Eryaman Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Kaplan, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi kupa maçı ve 29 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacakları başkent derbisine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaplan, kupa maçında kadroda rotasyona gideceklerini belirterek, "Önümüzde iki maç var. Öncelikle kupa maçımızı geçmemiz lazım. Antrenman ve maç eksiği olan bazı arkadaşlarımız var. Genç oyuncuları da tercih ederek karma bir takım çıkarmayı düşünüyoruz. Kupada ilk hedefimiz tur atlamak." diye konuştu.

Kupa maçının ardından tamamen başkent derbisine yoğunlaşacaklarını vurgulayan Kaplan, "Başkentimizin iki güzide kulübü karşılaşacak. Bana göre iki çınar kulüp. İki tarafta da yaklaşık 20 yıla yakın çalıştım. Taraftarlar, camialar açısından da önemli bir maç. Centilmence bir maç olacağını, dostluk içerisinde geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.