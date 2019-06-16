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Mustafa Kaplan, Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 16.06.2019 20:14 | Son Güncelleme

Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu.

Mustafa Kaplan, Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı

Mustafa Kaplan, Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Ankaragücü camiası; Yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren sayın Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı beraber başardık. Bir teşekkür de büyük Ankaragücü taraftarına etmek istiyorum.

Deplasman, kar-kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve destek olmaya devam edeceklerdir. Eren ve Mert'in de kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşçakal Ankaragücü" ifadelerini kullandı.

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