Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu

Nobre'yi teknik direktörlüğe getiren Gençlerbirliği, sportif direktörlük görevine eski teknik direktörü Mustafa Kaplan'ı getirdi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.
Kaplan'ın bugün itibarıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.
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