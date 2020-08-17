Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu

Nobre'yi teknik direktörlüğe getiren Gençlerbirliği, sportif direktörlük görevine eski teknik direktörü Mustafa Kaplan'ı getirdi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.

Kaplan'ın bugün itibarıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.

