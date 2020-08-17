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Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 17.08.2020 16:17 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu

Nobre'yi teknik direktörlüğe getiren Gençlerbirliği, sportif direktörlük görevine eski teknik direktörü Mustafa Kaplan'ı getirdi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.

Kaplan'ın bugün itibarıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.

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