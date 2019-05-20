Mustafa Kaplan: Kimin küme düştüğü bizi ilgilendirmiyor

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan kazanarak kümede kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Hepiniz ne şartlarda buralara geldiğimizi biliyorsunuz. İyi bir maç oynadık. 2019-2020 sezonunda Ankaragücü buralarda oynayacağını gösterdi. Bu kadar karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğumuza mutluyum. Biz sahada işimizi yapıyoruz, başka konulara girmiyoruz. Taraftarlarımız kenetlensin, bize sahip çıksın. Uzun yıllar sonra Ankaragücü Süper Lig'e çıktı" diye konuştu.

MUSTAFA KAPLAN: KİMİN DÜŞÜP KİMİN LİGDE KALDIĞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

Ankaragücü'nün bu zamana kadar kendi bağını kendi çözdüğüne vurgu yapan Kaplan, "Gidip Göztepe maçını oynayacağız. Oraya puan almaya gideceğiz. Kimin düşüp, kimin kaldığı bizi ilgilendirmiyor. Başkanımız maç öncesi bir prim açıklamıştı. 20 bin Euro. Başkan çok büyük destekler veriyor. Ankaragücü olarak ligde kaldıktan sonra önümüzdeki sezon planlamasında güzel şeyler yapılmalı. Pinto'nun gidişine, sen oynamak istemiyorsan ben seni oynatmak istemem. Keşke geçen hafta söyleseydin, oynatmazdım dedim. Ben saha içerisine bakarım, dışarısı beni ilgilendirmez. Ben çok yoruldum, 3'üncü golde ağladım, ben Ankaragücü ile gözümü açtım. Önümüzdeki sezon ile ilgili konuşmam olmadı. Dinlenmek istiyorum, kafamı toplamak istiyorum. Uzun vadeli işler yapmak lazım. Keşke devre arası aldığım 10 futbolcuyu Ankaragücü tutsa. Ankaragücü güzel işler yapar taraftarının desteği ile. Başkan oturup konuşursa ben de konuşurum" ifadelerini kullandı.