'Milli takıma gitti, dönmedi! Ulaşamıyoruz'

Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan MKE Ankaragücü’nde hazırlıklar sürüyor. Yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MKE Ankaragücü Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Rakibimizle ilgili bütün analizleri yaptık. İç sahada oynayacağımız bu maçtan 3 puan alıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. "YAPTIĞIMIZ TÜM PLANLAR GALİBİYET İÇİN" Trabzonspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayan Kaplan, "Biz oyuncularımıza geldiğimiz günden bu yana analizlerde bizim nasıl oyuncağımızı anlattık. Rakibimizle ilgili bütün analizleri yaptık. Biz taraftarlarımızın desteğiyle de Trabzonspor maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz maçı. Yaptığımız bütün planlar galibiyet üzerine kurulu. Ama sakatlarımız var. Cebrail Karayel, Ante Kulusic ve Hector Canteros durumları maç günü belli olacak. Ama onlarda olmaz onların yerine oynayacak oyuncularımız da var. İç sahada oynayacağımız bu maçtan 3 puan alıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

"SAKAT ARKADAŞLARIMIZI MAÇA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ" İyi bir ekip olduklarını belirten Mustafa Kaplan, "Takımdaki havamız bayağı değişti. Geçen seneki birlik ve beraberliğimizi yakaladık gibi. Bizden önce çalışan arkadaşlarımız da yine aynı şekilde devam etmiş. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok sadece sakat arkadaşlarımız bir an önce maça yetiştirmek için yaptığımız bir çalışma var. Ama biz Ankaragücüyüz iyi bir oyuncu grubumuz var iyi bir aileyiz iyi bir ekibiz Bir hedefimiz var oda bu maçı yenip çıkışa geçmek" diye konuştu. "GEÇEN SENE BU OYUNCULARLA DESTAN YAZMIŞTIK" 161 gün sonra Ankaragücü’nün başında sahaya çıkacak olan Mustafa Kaplan, "Burası benim alışık olduğum bir ortam. Benim için bir problem bir sıkıntı da yok. Buradan nasıl gittiğimizde herkes biliyor. Onla ilgili konuşmayı da zamanı geldiğinde yapacağım. Sonuçta bildiğim bir ortam, bildiğim bir oyuncu grubu var. Biz geçen sene bu oyuncularla destan yazmıştık. Aynı şekilde aynı şeyleri yapmak istiyoruz. Geçen senden üç tane kaybımız var ama biz o oyuncular yerine başka oyuncular monte edip biz Trabzonspor maçına şartlar ne olursa olsun rakibimize saygı duyarak, kazanmak üzerine plan yapıyoruz ve kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KARŞIMIZDA SAKATLIĞI ÇOK OLAN BİR TRABZONSPOR VAR" Trabzonspor’da sakatlıkların olmasına rağmen kadro içerisindeki her oyuncunun değerli olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Karşımızda sakatlığı çok olan bir Trabzonspor var ama o kadronun içinde yer alan her oyuncu değerlidir. Biz hiçbir şeye bakmadan sadece kendi işimize bakıp rakibimize saygı duyuyoruz ama biz maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanan biz oluruz camiamızı mutlu etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. "CUMARTESİYE KADAR BEKLEYİP ONA GÖRE BİR KADRO YAPACAĞIZ" Takımda sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında bilgi veren Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Eksiğimiz yok ama sakatlarımız var. Geçen hafta Ante Kulusic sakatlandığı için ilk kez bizimle birlikte çalışacak. Cebrail Karayel’in ayağında ödem var. Maç gün oynaması biraz zor gibi gözüküyor. Aynı şekilde Hector Canteros’un da sakatlığı devam ediyor. Ama biz cumartesiye kadar bekleyip ona göre bir kadro yapacağız. Geçen hafta oynayan bir ekip var ama biz bir de farklı işler yapmak istiyoruz. Hector Canteros ve Cebrail Karayel’de oynama seviyesine gelirse oynatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.