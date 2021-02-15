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Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonu ile ilgili flaş iddia

15.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonu ile ilgili flaş iddia

Mısırlı mıuhabir Sarah Abdelbaky, Mustafa Muhammed ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed için Mısır'dan flaş bir iddia geldi.

Zamalek muhabiri Sarah Abdelbaky'nin iddiasına göre; Mustafa Muhammed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelirse Galatasaray, bu fiyattan Mısırlı golcüyü almak için öncelikli olacak. Ancak, Galatasaray'ın 4 milyon dolara satın alma opsiyonu ise böyle bir teklif gelmesi durumunda geçersiz olacak.

Galatasaray, 4 milyon dolardan fazla bir ücreti ödeyip Mustafa Muhammed'i alırsa yüzde 15'lik sonraki satıştan pay da geçersiz hale gelecek.

Zamalek'in 4 milyon dolardan daha yüksek bir teklif alması durumunda Galatasaray'da olan opsiyonu da geçersiz kılma hakkına sahip olduğu bilgisi de verildi.

GALATASARAY NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ve Kulübü Zamalek Sports Club ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 USD tutarında tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.07.2022 tarihine kadar Şirketimizin net 4.000.000 USD transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 400.000 USD, 2021-2022 sezonu için ise net 725.000 USD sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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