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  4. Mustafa Pektemek, Alanyaspor'da

Mustafa Pektemek, Alanyaspor'da

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 15.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'dan Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'dan Mustafa Pektemek'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

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Alanyaspor ayrıca Ümraniyespor'un 24 yaşındaki orta sahası Emircan Altıntaş'ı da renklerine bağladı.


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mustafa pektemek alanyaspor Kasımpaşa

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