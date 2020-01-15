Mustafa Pektemek, Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'dan Mustafa Pektemek'i transfer ettiğini resmen açıkladı.
Alanyaspor ayrıca Ümraniyespor'un 24 yaşındaki orta sahası Emircan Altıntaş'ı da renklerine bağladı.
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