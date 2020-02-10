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Mustafa Pektemek çok konuşulan penaltı pozisyonunu anlattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.02.2020 11:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonunun kahramanı olan Mustafa Pektemek, o anları anlattı. Mustafa Pektemek, "Pozisyon görünmüyor mu zaten? Top elime çarpıyor ama ben topu da görmüyorum ki. Görmedim bir şey. Orada az kalsın takla atıyordum. Top orada elime çarpıyor ama hakemle 'Elime çarptı' şeklinde bir konuşmam olmadı" ifadelerini kullandı.

Mustafa Pektemek çok konuşulan penaltı pozisyonunu anlattı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alırken, mücadelenin son dakikalarında yaşanan pozisyon Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sarı-Lacivertli camia pozisyonda penaltı beklerken, hakem Ümit Öztürk ise VAR incelemesi olmadan oyunu devam ettirmişti. Pozisyonun kahramanı olan Alanyasporlu Mustafa Pektemek ise o anları anlattı.

"TOP ELİME ÇARPIYOR AMA TOPU GÖRMEDİM Kİ"

Habertürk'e konuşan Mustafa Pektemek, "Pozisyon görünmüyor mu zaten? Top elime çarpıyor ama ben topu da görmüyorum ki. Görmedim bir şey. Orada az kalsın takla atıyordum. Top orada elime çarpıyor ama hakemle 'Elime çarptı' şeklinde bir konuşmam olmadı" ifadelerini kullandı.

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