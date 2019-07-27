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Mustafa Pektemek Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 27.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.

Mustafa Pektemek Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Kasımpaşa, 30 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, ardından Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.

8 sezon boyunca bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Mustafa Pektemek, Süper Lig kariyerinde 207 maça çıkarken 54 gol atıp 25 asist yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa pektemek Kasımpaşa

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