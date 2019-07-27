Mustafa Pektemek Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Kasımpaşa, 30 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, ardından Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.
8 sezon boyunca bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Mustafa Pektemek, Süper Lig kariyerinde 207 maça çıkarken 54 gol atıp 25 asist yapmıştı.
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