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Mustafa Pektemek maaşında indirime gitmeyi kabul etti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.09.2018 09:22 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Mustafa Pektemek, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından maaşının büyük bölümünde indirime gitmeyi kabul etti.

Mustafa Pektemek maaşında indirime gitmeyi kabul etti!

Beşiktaş'ta bu sezon yönetimin kulüp aradığı Mustafa Pektemek kendisine gelen önerileri kabul etmeyip, İstanbul dışına transfer olmaya sıcak bakmayınca takımda kaldı. Beşiktaş yönetimi ise bu gelişmenin ardından 1.7 milyon euro kazanan Mustafa Pektemek ile görüşerek, maaşında indirime gitmesini istedi.

Mustafa Pektemek ise Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından maaşının büyük bölümünde indirime gitmeyi kabul etti.

9 KULÜBÜN TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞTİ

Beşiktaş'ta yönetimin yollarını ayırmayı istediği Mustafa Pektemek için şu ana kadar 9 kulüpten talep geldi. Ancak tecrübeli futbolcu bu tekliflerin hepsini reddetti.

(FutbolArena)

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