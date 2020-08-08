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Mustafa Şahin: "Kayseri, Türkiye’deki çerezlik çekirdek üretiminin yüzde 18’ini karşılamaktadır”

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.08.2020 11:45 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Yeşilhisar ilçesinde ayçiçeği ekim alanlarınında incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Yeşilhisar ilçesinde ayçiçeği ekim alanlarınında incelemelerde bulundu. Şahin, "Kayseri, Türkiye’deki çerezlik çekirdek üretiminin yüzde 18’ini karşılamaktadır" dedi.
Yeşilhisar ilçesinde ayçiçeği ekimi yapan çiftçiler, hasada hazırlanıyor. Hasat öncesinde çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, hem ekim alanlarını gezdi hem de çiftçilerin sorunlarını yerinde dinledi. Burada İHA’ya açıklamalarda bulunan Şahin, Kayseri’nin Türkiye’de çerezlik ayçiçeği üretiminde birinci sırada olduğunu ve Türkiye’de ki çerezlik çekirdek üretiminin yüzde 18’ini Kayseri’nin karşıladığı söyleyerek, "Yeşilhisar’da ayçiçeği hasadı yaklaşmaya başladı. Hasadı aşağı yukarı 15-20 gün içinde gelecek olan bir tarladayız. Kayseri için çok önemli ayçiçeği çekirdeği. Çerezlik ayçiçeği üretiminde Kayseri, Türkiye’de birinci sıradadır. Yaklaşık üretimlere baktığımız zaman Türkiye ortalamasının yüzde 5 üzerinde verim alıyoruz. Türkiye ortalaması geçtiğimiz sene 191 kilogram civarındayken Kayseri 204-205 kilograma kadar çıktı. Bu anlamda bu bölgede gerçekten çok önemli bir ürün çerezlik ay çekirdeği. Sadece bizim için değil ülkedeki üretimin nereden bakarsanız yüzde 18’ini karşılıyoruz biz. Kayseri Türkiye’de ki çerezlik çekirdek üretiminin yüzde 18’ini karşılamaktadır. Bu anlamda çiftçilerimiz için oldukça önemli bir gelir getirici bir unsur. Burada Ziraat Odası Başkanımız ile görüşüyoruz, ilçe başkanımız ile görüşüyoruz, bizim kendi yaptığımız ufak tefek hatalarda var aslında. Böyle bir araya gelerek bunları da ortaya çıkarıyoruz. Bu ürünler her sene üst üste yapılmaması gereken ürünlerdir, beslenmesine çok dikkat edilmesi gereken ürünlerdir. Baktığımız zaman çok güzel döllenmesini yapmış, içindeki meyve bağlaması çok iyi ve dolgunluğu da çok iyi. Demek ki iyi bakım şartlarında Türkiye ortalamasında üzerine çıkıyorsak bundan sonrasında da yine Kayseri ilçesini baz alırsak Yeşilhisar için üretimin bol olmasını temenni ediyoruz. Bunun ülke ekonomisine katkılarından dolayı gerçekten gurur duyuyoruz. Kayseri tüm üretim konularında olduğu gibi çerezlik ay çekirdeğinde de kısa bir süre sonra hasadına başlayacağımız kabak çekirdeğinde de Türkiye’de lider şehir konumundadır. Ben hem çiftçilerimize hem Ziraat Odamızın hem teşkilatımızın gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bakanlık olarak her zaman arkalarında olduğumuzu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz ise, "İl Müdürümüze sürekli bizlerle beraber olduğu için teşekkür ediyorum. İlçemiz tarım desteği çok yüksek olan, çeşitli olan bir ilçedir. İnşallah 15 gün sonra ayçiçeği ile devam edeceğiz. Yaklaşık 38 bin dekarlık ay çiçeği ekilmiş alanımız var. 10 bin tonun üzerinde hasat bekliyoruz. Çiftçilerimizin hasat döneminde yüzlerini gülmesini daha rahat alışveriş yapmasını bekliyoruz" dedi.

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