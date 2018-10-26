Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Sadettin Saran ile Emina Jahovic, önceki gün birbirlerini sosyal medyada takibe aldı. Emina’nın 4 ay önce boşandığı Mustafa Sandal da dün sabah instagram’da yayınladığı kareyle hayatında biri olduğuna dair gizemli bir hava yaratmaya çalıştı.

Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından paylaşıp sildiği fotoğrafla kafaları karıştırdı.

Eski eşi Emina Jahovic'in Saadettin Saran'ı takibe almasından sonra Sandal'dan da bu paylaşım geldi.

Sandal'ın aşk yaşadığı kişinin, takipçilerinin dikkati sayesinde Ceren Hindistan olduğu konuşulmaya başlandı. İki taraf da henüz bir açıklama yapmadı ancak Sandal'ın bunu eski eşini kıskandırmak için yaptığı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

