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  4. Mustafa Sandal'ın imam Halil Konakçı'ya yanıtı sosyal medyayı salladı! "Seni gidi şarlatan kılıklı..."

Mustafa Sandal'ın imam Halil Konakçı'ya yanıtı sosyal medyayı salladı! "Seni gidi şarlatan kılıklı..."

14.09.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tepki çeken konuşmalarıyla meşhur imam Halil Konakçı şoke eden açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada yayılan konuşmayı gören Mustafa Sandal kendini tutamadı. İşte X'in gündeminde olan o açıklama ve Mustafa Sandal'ın tepkisi...

Her açıklaması olan olan imam Halil Konakçı yine gündemde. Son olarak “Bu ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit" sözleriyle büyük tepki çekti.

"Acilen müslümanla kafirin tanımı yapılsın. Dine girmek var, çıkmak da var... Bunu sokacağız akıllarına anlata anlata. Bizim görevimiz beyinlerini çatlatırcasına anlatmak. Müslüman buna denir, kafir buna denir" ifadelerini kullanan imama Mustafa Sandal sert çıktı.

"Şimdi de kafir olduk öyle mi?" diyen Sandal paylaşımında şunları söyledi:

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"Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler!"

Mustafa Sandal açıklamasıyla büyük beğeni ve destek alırken sosyal medyada Trend Topic oldu.

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Mustafa Sandal sosyal medya ele söyledi

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