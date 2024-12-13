Mustafa Sarıgül Esra Ezmeci'ye konuk oldu! 'Bir video...'diyerek açık açık sordu! Sözünü sakınmadı! ''Bu soruyu size kim yazdırdı?''

MYNET DETAY- Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci her hafta YouTube programına birbirinden ünlü isimleri konuk ediyor ve yaşantılarına dair merak ettiklerini soruyor. Esra Ezmeci programın son bölümüne CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü konuk etti.

'BİR VİDEO İLE...'

Mustafa Sarıgül, programda siyasi yaşantısına ve özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Ezmeci, Sarıgül'e açık açık 'Son dönemde de bir tane video ile gündeme geldiniz. Açıklamanızı da yaptınız. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?' diye sordu.

SÖZÜNÜ SAKINMADI

Sarıgül 'Hayır. Toplum böyle bir şeyi kabul etmedi. O gece bunun hemen bir yapay zeka olduğu tespit edildi. Toplum bu tip şeylere hiç bakmıyor. Sizin yapacağınız projelere, çalışmalara ve emeğinize bakıyor. İnsanların bireysel konuları hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Bütün topluma çok teşekkür ediyorum hepsi bize sahip çıktılar' diyerek yanıt verdi.

Ezmeci başka bir soru olarak Sarıgül'e 'İki tane çocuğunuz var. Sizin için çok özel iki tane evlat. Ama sanki Emir Sarıgül'le olan ilişkiniz daha özel gibi... Acaba annesini erken yaşta kaybettiği için mi?' diye sordu.

''BU SORUYU SİZE KİM YAZDIRDI?''

Mustafa Sarıgül 'Hiç öyle bir şey yok. İki evlat da benim için ayrı. İki evlat yüzde 50 yüzde 50. Öyle bir şey olabilir mi? İnsan evlatlarının arasında ayrımcılık yapabilir mi?' Bu soruyu size kim yazdırdı?' diyerek sert çıktı.