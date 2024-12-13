MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Sarıgül Esra Ezmeci'ye konuk oldu! 'Bir video...'diyerek açık açık sordu! Sözünü sakınmadı! ''Bu soruyu size kim yazdırdı?''

Mustafa Sarıgül Esra Ezmeci'ye konuk oldu! 'Bir video...'diyerek açık açık sordu! Sözünü sakınmadı! ''Bu soruyu size kim yazdırdı?''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.12.2024 11:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu. Özel hayatı ve siyasi yaşamına dair samimi itiraflarda bulunan Sarıgül'e Ezmeci, ''Bir video...'diyerek'' kaset iddialarını açık açık sordu. Sarıgül, bu soru karşısında sözünü sakınmadı.

Mustafa Sarıgül Esra Ezmeci'ye konuk oldu! 'Bir video...'diyerek açık açık sordu! Sözünü sakınmadı! ''Bu soruyu size kim yazdırdı?''

MYNET DETAY- Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci her hafta YouTube programına birbirinden ünlü isimleri konuk ediyor ve yaşantılarına dair merak ettiklerini soruyor. Esra Ezmeci programın son bölümüne CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü konuk etti.

EZMECİ 5

'BİR VİDEO İLE...'

Mustafa Sarıgül, programda siyasi yaşantısına ve özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Ezmeci, Sarıgül'e açık açık 'Son dönemde de bir tane video ile gündeme geldiniz. Açıklamanızı da yaptınız. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?' diye sordu.

EZMECİ 1

SÖZÜNÜ SAKINMADI

Sarıgül 'Hayır. Toplum böyle bir şeyi kabul etmedi. O gece bunun hemen bir yapay zeka olduğu tespit edildi. Toplum bu tip şeylere hiç bakmıyor. Sizin yapacağınız projelere, çalışmalara ve emeğinize bakıyor. İnsanların bireysel konuları hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Bütün topluma çok teşekkür ediyorum hepsi bize sahip çıktılar' diyerek yanıt verdi.

sarıgül 2

Ezmeci başka bir soru olarak Sarıgül'e 'İki tane çocuğunuz var. Sizin için çok özel iki tane evlat. Ama sanki Emir Sarıgül'le olan ilişkiniz daha özel gibi... Acaba annesini erken yaşta kaybettiği için mi?' diye sordu.

ezmeci 6

''BU SORUYU SİZE KİM YAZDIRDI?''

Mustafa Sarıgül 'Hiç öyle bir şey yok. İki evlat da benim için ayrı. İki evlat yüzde 50 yüzde 50. Öyle bir şey olabilir mi? İnsan evlatlarının arasında ayrımcılık yapabilir mi?' Bu soruyu size kim yazdırdı?' diyerek sert çıktı.

sarıgül

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül Esra Ezmeci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Ben öldürmedim' dedi, görüntüler ortaya çıktı!

'Ben öldürmedim' dedi, görüntüler ortaya çıktı!

Emeklilerin zam talebi netleşti! 'Şart oldu' diyerek rakam verdi

Emeklilerin zam talebi netleşti! 'Şart oldu' diyerek rakam verdi

Genç şarkıcının trajik ölümü: Yaptırdığı masaj sonu oldu!

Genç şarkıcının trajik ölümü: Yaptırdığı masaj sonu oldu!

Asgari ücret zammı için İTO Başkanı'ndan işçiyi, emekçiyi kızdıracak öneri...

Asgari ücret zammı için İTO Başkanı'ndan işçiyi, emekçiyi kızdıracak öneri...

Yaşam koçu, meditasyon, terapi hizmeti veren herkes mercek altında!

Yaşam koçu, meditasyon, terapi hizmeti veren herkes mercek altında!

Bu geceye dikkat! Benzine zam geliyor...

Bu geceye dikkat! Benzine zam geliyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.