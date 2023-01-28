Mustafa Taş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mustafa Taş'ın hayatı ve biyografisi!

Mustafa Taş, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek olan Şarkılar bizi Söyler programı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seslendirdiği ve sahnede söylediği Tü Tü Maşallah, Dost Kazığı, Edalıda Modalı Yar, Sen de Anlarsın, Gamzelerin gibi şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı internette araştırılıyor. Peki, Mustafa Taş kimdir? İşte, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Mustafa Taş hakkında merak edilenler...

MUSTAFA TAŞ KİMDİR?

Mustafa Taş, 1985 yılında Ankara'nın Sincan ilçesinde dünyaya geldi.

6 yaşında babasının doğum günü hediyesi olarak aldığı bağlama ile müziğe başlayan Mustafa Taş, 2000 yılında birkaç arkadaşıyla birlikte 'Grup Öykü'yü kurdu. Grup Öykü döneminde türkü okurken utanan Mustafa Taş yalnızca saz çalmıştır.

Grubun dağılmasının ardından 2009 yılınd ilk albümü 'Atamın Seymenleri'ni çıkaran Mustafa Taş'ın ikinci albümü ise 2012'de çıkan Dost Kazığı'dır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUĞU MUSTAFA TAŞ EVLİ Mİ?

Mustafa Taş, 27 Nisan 2016 yılında Aysun Bahar ile evlenmiştir.

