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Mustafa Topaloğlu'nun eşini çıyan soktu! Ölümden döndü...

05.07.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'ndan korkutan haber geldi. Ünlü türkücünün 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu'dan ölümden döndü. Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık imam nikahlı eşini hastanedeki görüntüsü ise sevenlerini üzdü.

Mustafa Topaloğlu'nun eşini çıyan soktu! Ölümden döndü...

'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu, karnından çıyan sokması sonucu hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan Derya Topaloğlu, ölümden döndü.

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Takvim'de yer alan habere göre; hastaneden tedavisi süren Topaloğlu'nun hastaneden paylaşılan görüntüsü sevenlerini üzdü.

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DERYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu kendisinden 25 yaş küçük Derya Topaloğlu ile dini nikahı kıymıştı. Çiftin bu evlilikten Irmak adında bir kızı, Hilmi Uzay adında bir oğlu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa topaloğlu
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