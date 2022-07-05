Mustafa Topaloğlu'nun eşini çıyan soktu! Ölümden döndü...

'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu, karnından çıyan sokması sonucu hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan Derya Topaloğlu, ölümden döndü.

Takvim'de yer alan habere göre; hastaneden tedavisi süren Topaloğlu'nun hastaneden paylaşılan görüntüsü sevenlerini üzdü.

DERYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu kendisinden 25 yaş küçük Derya Topaloğlu ile dini nikahı kıymıştı. Çiftin bu evlilikten Irmak adında bir kızı, Hilmi Uzay adında bir oğlu bulunuyor.





