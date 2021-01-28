Mustafa Yalçın’ın acı günü

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın babası Abdülbaki Yalçın koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetti.

79 yaşındaki Abdülbaki Yalçın, koronavirüse yakalanarak bir süre önce hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Yalçın, koronavirüse yenik düşerek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abdülbaki Yalçın’ın cenazesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, protokol üyeleri ve yakınlarının katılımı ile Hulusi Akar Camii’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

