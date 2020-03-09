Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler madalyaları topladı

İstanbul’da yapılan Uluslararası Eurasia Open Karate turnuvasına Mustafakemalpaşa Belediyespor Kulübü hem ferdi hem takım olarak katıldığı turnuvada madalyaları topladı.

İstanbul’da yapılan Uluslararası Eurasia Open Karate turnuvasına Mustafakemalpaşa Belediyespor Kulübü toplamda 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 bronz madalya ve 1 şampiyonluk kupası kazanarak yarışmayı tamamladı. Ayrıca 10-11 yaş erkek takım kumite müsabakalarında zorlu rakiplerini farkla yenerek şampiyon olan belediyesporlu sporcular, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a teşekkür ettiler.



