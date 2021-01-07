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Muş’taki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

MUŞ HABERLERİ  | 07.01.2021 21:14 | Son Güncelleme

Muş’ta polis ekipleri tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3’ü tutuklandı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, çatışma bölgeleri ve selefi gruplarla irtibatlı olan, kitapevinde örgütsel toplantılar yapan, çocuklarını okula göndermedikleri tespit edilen şahısların adreslerine ve bir kitapevine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişinin yakalandığı belirtildi.

Muş’taki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Muş’ta polis ekipleri tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3’ü tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, çatışma bölgeleri ve selefi gruplarla irtibatlı olan, kitapevinde örgütsel toplantılar yapan, çocuklarını okula göndermedikleri tespit edilen şahısların adreslerine ve bir kitapevine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişinin yakalandığı belirtildi. Şahısların ikametlerinde ve faaliyetlerini yürüttükleri kitapevinde yapılan aramalarda; patlayıcı madde yapımında kullanılan 2,661 gram amonyum nitrat, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, DEAŞ terör örgütünün propagandasının yapıldığı toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve dijital malzemelerin ele geçirildiği kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 11 kişiden 3’ünün tutuklandığı, 8’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Muş’taki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

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