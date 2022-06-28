YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'taki yaylalarda göçerlerin süt mesaisi sürüyor

Muş'taki yaylalarda göçerlerin süt mesaisi sürüyor

28.06.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'taki yaylalarda göçerlerin süt mesaisi sürüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden küçükbaş hayvanlarıyla Muş'un verimli yaylarına gelen göçerler, sağdıkları sütü peynire dönüştürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kışı geçiren, havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin zorlu yayla yolculuğu sürüyor.

Göçerler, hayvanlarını verimli otlaklara götürmek için günler süren zorlu yolculuğun ardından yaylalara ulaşıyor.

Bir aylık yolculuğun ardından Şenyayla ve Kozma Dağı yaylalarında konaklayan göçerler, sezon boyunca elde ettikleri sütle hazırladıkları peyniri satarak gelir elde ediyor.

- "Ailece bu işi devam ettiriyoruz"

Mardin'den Muş'un yaylalarına gelen besicilerden Ahmet Çoban, gazetecilere, 3 ay Muş'un yaylalarında konaklayacaklarını söyledi.

Günde iki kez sağım yaptıklarını belirten Çoban, sütle peynir üretip mandıralara sattıklarını ifade etti.

Çoban, hayvancılığın zor bir iş olduğunu anlatarak, "Kadınlara yardım ediyoruz. Koyunları erkekler sağıyor. Babam ve dedem de bu mesleği yapıyordu. Biz de ailece bu işi devam ettiriyoruz. Başka bir iş yapmıyoruz." dedi.

İnan Toğa da yılın 5 ayını yaylada geçirdiklerini dile getirerek, yaylada kurdukları çadırlarda kaldıklarını anlattı.

Sağdıkları sütten elde ettikleri peyniri sattıklarını aktaran Toğa, zorlu bir yaşam sürdüklerini, gece gündüz hayvanlarla ilgilendiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muş'ta geleneksel köyler arası at yarışı etkinliği düzenlendiMuş'ta geleneksel köyler arası at yarışı etkinliği düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdiCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıBayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
02:54
Sabah
04:45
Öğle
12:22
İkindi
16:17
Akşam
19:50
Yatsı
21:33
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.