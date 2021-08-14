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Müşterileri dalından çilek yemek isteyince bahçesini işletmeye dönüştürdü

14.08.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da genç girişimcinin bahçesine gelenler, dalından kopardıkları çileklerin bir bölümünü ikramlık olarak tadıyor, sepetlere doldurduklarını da satın alıyor - Bahçe sahibi Ali Kurt: - "Burada ilk etapta fidan satışı yapma düşüncemiz vardı. Daha sonra gelen talep doğrultusunda çilek ektik. Sonrasında buraya gelen insanlar, 'Karnımız acıktı' dedi, gözleme ve çay servisine başladık. Çileği kendimiz topluyorduk, daha sonra 'Biz de koparabilir miyiz?' dediler. 'Olur' dedik"

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'nın Kestel ilçesinde kırsal bir mahalledeki bahçesine çilek eken genç girişimci, talepler üzerine müşterilerine dalından meyve koparıp yeme, gözleme ve çay servisi imkanı da sunarak arazisini adeta işletmeye çevirdi.

Alaçam Mahallesi'nde meyve fidanı ve fidesi üreten Ali Kurt, AA muhabirine, aile bireyleriyle 2016'da internet üzerinden fidan satışına başladıklarını, sonraki yıllarda da işlerinin büyüdüğünü söyledi.

İnsanların fidanları yerinde görmek istemesi üzerine 2019'da bahçeyi kurduklarını belirten Kurt, şunları anlattı:

"Burada ilk etapta fidan satışı yapma düşüncemiz vardı. Daha sonra gelen talep doğrultusunda çilek ektik. Sonrasında buraya gelen insanlar 'Karnımız acıktı' dedi, gözleme ve çay servisine başladık. Çileği kendimiz topluyorduk, daha sonra 'Biz de koparabilir miyiz?' dediler. Olur dedik. Bir de fotoğraf çekimleri için sepetlerimizi ayarladık."

Kurt, bahçeye gelenlerin verilen sepetlerle çilek topladığını, müşterilerin istedikleri kadar çilek yiyerek sepetlerini doldurabildiğini, giderken de bunları satın aldığını söyledi.

- Çilek sezonu nisanda başlayıp kasım ayına kadar devam ediyor

Bahçenin kasım ayına kadar açık olduğunu, 11 dönümlük arazinin 8'inin çilekle ekili olduğunu belirten Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalan kısımda da insanların rahat oturabileceği, yiyip içebilecekleri masalarımız var. Çilekler nisan ayından kasım ayına kadar vermeye devam ediyor. Kasımdan sonra zaten bizim fidan sezonumuz başlıyor. Kasımdan nisana kadar fidan, nisandan kasıma kadar tekrar meyve sezonumuz açılıyor. Bunun yanında sezonda üretilen diğer meyveler de tezgahımızda mevcut, alıp götürebiliyorlar.

Biz burada insanların eğlenceli vakit geçirebileceği, doğayla iç içe olabileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Pandemiden sonra bu tarz yerlere rağbet arttığı için bizim bahçemiz de bayağı ilgi görüyor. Sadece hafta sonları açıyoruz, çilekten verim aldığımız gün cumartesi ve pazar günleri oluyor. Gün içinde neredeyse çileğimizin tamamını bitiriyorlar. Allah razı olsun, talep çok yüksek. Pandemi sürecinde kaçıp hava almak isteyen herkesi bahçemize bekleriz."

Müşterilerden Esra Bozyiğit de bahçeye fırsat buldukça geldiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Burada doğayla iç içe olma imkanına kavuştuklarını dile getiren Bozyiğit, "Ben hiç köyde yaşamadım. Eşimle geliyoruz, birlikte hem topluyoruz hem de istediğimiz kadar çilek yiyebiliyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor." diye konuştu.

Tarlaya gelenler, yemyeşil örtüye sahip arazide sepetler içindeki kıpkırmızı çileklerle, bisiklet, kapı gibi görsel unsurlarla desteklenmiş fotoğrafları ile anılarını da ölümsüzleştiriyor.

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