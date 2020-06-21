Müşterilerini fırça ve kürek sapı desteğiyle sosyal mesafeye uyarak tıraş ediyor

SİVAS (AA) - İBRAHİM ÖZEL - Sivas'ın Zara ilçesinde bir berber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müşterilerini fırça ve kürek sapının ucuna bağladığı tıraş makinesi ve tarak yardımıyla sosyal mesafeye uyarak tıraş ediyor.

Abdulmuttalip Gökçe Caddesi'nde berberlik yapan Yakup Yücel (24), Kovid-19 salgını nedeniyle fırça ve kürek sapının ucuna bağladığı tıraş makinesi ve tarak yardımı ile saç kesimi yapıyor.

Yücel'in sosyal mesafeye uyarak yaptığı saç kesimi, görenlerin ilgisini çekiyor.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uzaktan eğitim olur da uzaktan tıraş olmaz mı diye düşündük. Müşterilerimize de danıştık. Onlar da olumlu karşıladı. Böylelikle tıraşlarımızı uzaktan yapmaya başladık." dedi.

Ortağının normal tıraş yaptığını, kendisinin ise kabul eden müşterilerini uzaktan tıraş ettiğini anlatan Yücel, Kovid-19 nedeniyle sakal tıraşı yapamadıklarını, jilet kullanmadıklarını, sadece makine, makas ve tarak ile saç kesimi yapabildiklerini dile getirdi.

Makine ve tarak hariç tüm malzemelerinin tek kullanımlık olduğunu belirten Yücel, şöyle konuştu: