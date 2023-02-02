Müteahhit firma borcunu ödemedi, okulun elektriği kesildi

Olay, Küçükçekmece Beşyol Mahallesindeki Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Daha önce Dr. Oktay Duran Matbaa Lisesi olarak faaliyet gösteren okul, 3 yıl önce Mesleki ve Teknik Lise’ye dönüştürüldü. Dönüştürüldüğü sırada elektrik kurumu ilgili müteahhit firmaya borcunu ödemediği için ceza kesti. Müteahhit inşaat firması ise, borcunu ödemeden, projeyi teslim edip gerekli bilgilendirmeyi de okul yönetimine yapmadı. Üç yıl sonra BEDAŞ biriken yaklaşık 150 bin TL’lik borç nedeniyle arıza bahanesiyle elektriği kesti. BEDAŞ, arızanın ne zaman giderileceğini soran yetkililere 3 gün sonra borcundan dolayı kesildiğini söyledi. 1 haftadır elektriği olmayan okulda herhangi bir işlem yapılmıyor. Pazartesi günü okulların başlayacak olması ve elektriğin olmaması nedeniyle okul yetkilileri endişelendirdi.

Okula staj evraklarını teslim edip, sisteme kaydetmek isteyen Şeynur Çalışkan isimli öğrenci ise, “Elektrik yok, işlemlerimi halletmeye geldim, baktım elektrikler yoktu, şok oldum. İşlemlerimi halledemediğim için sisteme işleyemedi. Ben de geri dönmek zorunda kaldım. Geçen Çarşamba gününden beri elektrik yokmuş” dedi.

