Müteahhitler ve veteriner hekimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir." sözünü anımsatarak, "Gerçekleştirdiğimiz kaliteli işlerle ekonomimize ve güçlü Türkiye algısına katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Eren, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.

Müteahhitlerin, büyük zaferin ardından geçen 100 yılda ülkenin kalkınmasına öncülük ettiğini vurgulayan Eren, "Savaştan çıkmış bir milletin çocukları olarak imkansızlıklarla mücadele edilen dönemlerde de müteahhitlerimiz, ülkemizin altyapısı ve üstyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. Dünyanın dört bir tarafında üstlendikleri projelerle ülkemizi temsil eden Türk müteahhitler olarak, ulusal Kurtuluş Mücadelemizin mihenk taşlarından 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yılını yeni başarılarla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, ülkenin kalkınmasına öncülük eden müteahhitlerin 1972'den beri 131 ülkede 459,6 milyar dolar değerinde 11 bin 293 proje üstlendiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Böylesine özel bir yılda, küresel boyutta önemli bir referans olan sektörel dergi ENR'ın (Engineering News Record) 2022 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde yer alan 42 firmamızla sıralamada ikinci ülke konumundayız. Cumhuriyet'imizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.' sözünden hareketle, gerçekleştirdiğimiz kaliteli işlerle ekonomimize ve güçlü Türkiye algısına katkıda bulunuyoruz. Tarihimizin en önemli günlerinden olan Zafer Bayramı'mızı kutluyor, 30 Ağustos Zaferi'nin bütün kahramanlarını şükranla anıyoruz."

- Veteriner hekimlerden kutlama mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin tarih yolculuğundaki şeref halkalarından olan zaferle birlikte vatan topraklarının işgalden kurtulduğunu, milletin önünde yepyeni ufuklar açıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarih boyunca şerefiyle yaşayan milletimiz, varlığını muhafaza etmek için bütün mazlum milletlere örnek olacak büyük bir mücadeleye imza atmış ve kendisine biçilen esaret rolünü reddederek, omuz omuza vererek dünya milletler ailesi arasındaki saygın yerini korumuştur. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' dizesinde ifade edildiği üzere, bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her şehidimiz, bu toprakları vatanımız olarak tescilleyen birer mühürdür. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, rahmet ve şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

