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Mütercim tercümanlık taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Mütercim tercümanlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

20.07.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mütercim tercümanlık taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Mütercim tercümanlık taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Mütercim tercümanlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Mütercim tercümanlık taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Mütercim tercümanlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Mütercim tercümanlık taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Mütercim tercümanlık taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Mütercim tercümanlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MÜTERCİM TERCÜMANLIK TABAN PUANLARI 2022

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Mütercim tercümanlık taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

S

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan) Mütercim-Tercümanlık(Türkçe-Rusça) (4 Yıllık) DİL 2021 8 - -


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