Mütercim tercümanlık taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Mütercim tercümanlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

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MÜTERCİM TERCÜMANLIK TABAN PUANLARI 2022

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Mütercim tercümanlık taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan) Mütercim-Tercümanlık(Türkçe-Rusça) (4 Yıllık) DİL 2021 8 - -



