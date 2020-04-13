YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Mutfağa giren emekli öğretmenden ‘korona savar kırmızı pancar turşusu’

Mutfağa giren emekli öğretmenden ‘korona savar kırmızı pancar turşusu’

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.04.2020 13:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’de emekli öğretmen Ali Aksoy, evde organik olarak yaptığı ‘korona savar kırmızı pancar turşusu’ nun bağışıklık sistemine büyük katkı sağladığını belirterek tarifini anlattı.Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında; Eskişehir’de evinde yaşamını sürdüren emekli öğretmen Ali Aksoy, bağışıklılık sisteninin güçlendirilmesini dikkat çekti.

Mutfağa giren emekli öğretmenden ‘korona savar kırmızı pancar turşusu’

Eskişehir’de emekli öğretmen Ali Aksoy, evde organik olarak yaptığı ‘korona savar kırmızı pancar turşusu’ nun bağışıklık sistemine büyük katkı sağladığını belirterek tarifini anlattı.
Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında; Eskişehir’de evinde yaşamını sürdüren emekli öğretmen Ali Aksoy, bağışıklılık sisteninin güçlendirilmesini dikkat çekti. Uzmanların bu konuda sürekli tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Aksoy, "Günümün bir bölümünü evimin mutfağında geçiriyorum. Evde ‘korona savar ev yapımı kırmızı pancar turşusu’ yaptım. Kırmızı pancar turşusunun hazırlanışı öncesi bonemi takıp, önlüğümü giyiyorum. Akabinde ev yapımı turşu malzemeleri olarak kırmızı pancar, mor havuç, lahana, köy biberi, sarımsak, kaya tuzu, ev yapımı elma sirkesi, ve su hazırlayarak kullandım. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek bu turşu çok lezzetli oldu ve tadına doyum olmuyor’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Eskişehir Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:16
Öğle
13:03
İkindi
16:44
Akşam
19:41
Yatsı
21:04

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Aynur Eczanesi
Odunpazari
Başak Eczanesi
Odunpazari
İpekçi Eczanesi
Tepebasi
Şafak Eczanesi
Tepebasi
Turuncu Eczanesi
Odunpazari
Masal Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Berber ve kuaförler devletten destek bekliyor

Berber ve kuaförler devletten destek bekliyor

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.