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Mutfak hijyeni için 8 ipucu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Mikrobiyolog Maite Pelayo: “Sadece hijyenik davranışlarımız ve tutumlarımızla enfeksiyonların yayılmasını durdurabilir, kendimizi ve daha savunmasız kişileri koruyabiliriz” dedi.

Mutfak hijyeni için 8 ipucu

Mutfak, evde yoğun olarak kullandığımız bir yaşam merkezidir ve bu nedenle olası enfeksiyonlara karşı önleyici tedbirlerin uygulanması gereken kilit bir alandır. Özellikle sağlık riski olan bu günlerde dışarıda olduğu kadar evin içerisinde de kullandığımız alanların hijyenik olmasına özen göstermemiz gerekiyor.

Her şeyden önce, virüsün yüzeylerde veya gıdalarda çoğalamayan ancak üzerinde kalabilen bir mikroorganizma olduğu unutulmamalıdır.
Olası enfeksiyonlardan kaçınmak için Silestone Enstitüsü'nün Mikrobiyolog ve Teknik Sözcüsü Maite Pelayo, kendimizi mutfaktaki enfeksiyonlardan nasıl koruyacağımızı anlatıyor.

MUTFAK HİJYENİ İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER

  1. Elleri ılık sabunlu suyla yıkayın, 15 ila 20 saniye, parmaklar, ellerin ve bileklerin arkasını sertçe ovun. Ardından temiz bir bezle veya tek kullanımlık kağıt havluyla kurulayın.

  2. Tezgahları ve yüzeyleri sık sık ev temizleyicisiyle veya sabun ve suyla temizleyin, yalnızca bu amaç için tasarlanmış bir bulaşık süngeriyle ovun ve birkaç dakika beklemeye bırakın. Durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.

  • Kapı, dolap, buzdolabı kolu ve elektrik düğmeleri gibi ortak kullanılan alanları her zaman temiz tutun.

  • Yiyecekleri 70º'nin üzerinde yüksek bir sıcaklıkta pişirin ve kirlenmesini önlemek için koruyun.

  • Yiyecekler hemen tüketilmeyecekse, soğutun veya 65º'nin üzerinde sıcak bekletin. Mümkün olan en kısa sürede tüketin.

  • Bulaşıkları ve mutfak aletlerini, tercihen bulaşık makinesinde, maksimum sıcaklıkta temizleyin.

  • Mutfak havlularını sık sık değiştirin ve maksimum sıcaklıkta yıkayın. Bulaşık süngeri ve bezlerini beş dakika boyunca % 10 çamaşır suyu katılmış su ile ıslatın.

  • Pişirme tamamlandığında, mutfağın ve zeminin genel temizliğini yapın ve tüm ortamı havalandırın.

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