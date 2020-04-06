Mutfak hijyeni için 8 ipucu

Mutfak, evde yoğun olarak kullandığımız bir yaşam merkezidir ve bu nedenle olası enfeksiyonlara karşı önleyici tedbirlerin uygulanması gereken kilit bir alandır. Özellikle sağlık riski olan bu günlerde dışarıda olduğu kadar evin içerisinde de kullandığımız alanların hijyenik olmasına özen göstermemiz gerekiyor.

Her şeyden önce, virüsün yüzeylerde veya gıdalarda çoğalamayan ancak üzerinde kalabilen bir mikroorganizma olduğu unutulmamalıdır.

Olası enfeksiyonlardan kaçınmak için Silestone Enstitüsü'nün Mikrobiyolog ve Teknik Sözcüsü Maite Pelayo, kendimizi mutfaktaki enfeksiyonlardan nasıl koruyacağımızı anlatıyor.

MUTFAK HİJYENİ İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER