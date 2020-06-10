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Mutfak mirası Alanya’da sosyal tanıtımlar sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 10.06.2020 15:49 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi lisans sahibi olduğu Mutfak Mirası sisteminin Alanya’daki üye işletmelerini, yeni tip korona virüs salgını boyunca sosyal medyadan tanıtmaya devam etti.Alanya Belediyesi’nin lisans sahibi olduğu, şehirlerin gastronomisini ve mutfak kültürlerini etkin tanıtmak ve yerel mutfak unsurlarını katma değerli ürün olarak sunmak için kurulan “Culinary Heritage - Mutfak Mirası” sisteminin Alanya’daki üye işletmeleri pandemi boyunca her gün yapılan paylaşımlarla tanıtılmaya devam etti.

Alanya Belediyesi lisans sahibi olduğu Mutfak Mirası sisteminin Alanya’daki üye işletmelerini, yeni tip korona virüs salgını boyunca sosyal medyadan tanıtmaya devam etti.
Alanya Belediyesi’nin lisans sahibi olduğu, şehirlerin gastronomisini ve mutfak kültürlerini etkin tanıtmak ve yerel mutfak unsurlarını katma değerli ürün olarak sunmak için kurulan “Culinary Heritage - Mutfak Mirası” sisteminin Alanya’daki üye işletmeleri pandemi boyunca her gün yapılan paylaşımlarla tanıtılmaya devam etti. Dördüncü yılını tamamlayan Mutfak Mirası Alanya sistemi, gerek resmi internet sitelerinde, gerekse sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Nisan ve Mayıs aylarında da tanıtımlarına devam etti. Dünya genelinde birçok kişinin evlerinde zaman geçirdiği bu süreçte internet aracılığı ile potansiyel gurme ziyaretçilerin dikkatini çekmek için pek çok paylaşım ve etkileşim gerçekleştiren Mutfak Mirası Alanya resmi hesapları, 2020 yılının ilk 5 ayında toplamda 111 bin 599 ziyaretçinin ilgisini “Alanya Gastronomisi ve Üye İşletmelere” çekti.

Gülüklü çorbaya ilgi
Türkçe ve 21 farklı dilde yapılan tanıtımlar sayesinde sosyal medya paylaşımlarıyla yurtiçi ve yurtdışından birçok kişiyi Alanya Mutfağına ve üyelere çeken Mutfak Mirası Alanya hesaplarında en çok ilgiyi “Tarifler ve Üye İşletmelere ait tanıtım sayfaları” ile Alanya Belediyesi tarafından tescillenen “Gülüklü Çorba” sayfaları gördü. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Covid-19 salgını boyunca dünyada birçok değişim yaşandığını, sosyal medya kullanımının son derece önemli bir hal aldığını, bu nedenle tanıtım çalışmalarının da bu alana yöneldiğini belirtti.

“Turizmde alternatifler oluşturuyoruz”
Başkan Yücel, “Alanya turizmini deniz, kum, güneş ekseninden çıkarmak ve sürdürülebilir turizm unsurlarını canlandırmak adına gastronomi alanında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Mutfak Mirası koordinatörleri, çalışma arkadaşları ve gönüllü olarak üye olan işletmelerimizle beraber güzel projeler gerçekleştiriyorlar. Turizmin içinde önemli bir yere sahip olan gastronomi, yerel üretici, yerli ürün ve yöresel konseptleri ve bunları sağlayan üye işletmeler ile önemli bir güç oluşturuyor. Şehrin gastronomisini tek çatı altında topladığımız bu projede bizlerle birlikte yürüyen ve Alanya için güzel işler yapan esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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