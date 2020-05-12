Mutfak temizliğinde hayat kurtaran püf noktalar! Fırını ısıtıp...

Evin en yorucu alanlarından biri olan mutfaklarımızı hızlı ve pratik şekilde temizlemek hiç de zor değil. Size harika bir mutfak temizliği kılavuzu hazırladık! Bütün püf noktaları öğrenmeye hazırsanız yemeklerinizin pırıl pırıl mutfaklarda pişmesi için hemen kollarımızı sıvayalım!
Yiyeceklerimizi sakladığımız buzdolabı, mutfakta en temiz olması yerlerden biri. Bu sebeple buzdolabınızı sık sık güzelce temizlemeniz gerekiyor. Buzdolabınızı derinlemesine temizlemek için bu adımları takip edebilirsiniz.
Öncelikle bozulan ve dökülmesi gereken yiyecekleri belirleyin ve atın.
Buzdolabındaki her katı yere boşaltın.
Bir kovaya su doldurun ve içinde biraz beyaz sirke ve karbonatı karıştırın. Buzdolabınızın köşesini bu karışımla güzelce silin. Kötü kokulara ve bütün kirlere elveda!
Rafları kuru bir bezle duruladıktan sonra yiyeceklerinizi düzgünce yerleştirin.
Aynı karışımla derin dondurucuyu da temizleyebilirsiniz. Fakat derin dondurucuyu temizlemeden önce fişini çekmeyi unutmayın.
Ocak ve fırın, mutfağın en kirli yerleri olma konusunda çok iddialı! Yemek pişirirken dökülen yağlar, kuruyan lekeler her daim bizi temizlikten soğutabilir. Bu konuda bulaşık deterjanından yardım alırsanız lekelerle gayet kolay bir şekilde başa çıkabilirsiniz.
Bir süngere bulaşık deterjanı dökün ve ocak telini güzelce silin.
Ardından bulaşık deterjanlı süngerle ocağın üzerindeki lekelerin üzerinden geçin.
Gaz düğmeleri çıkıyor ise çıkarın ve aynı şekilde alt kısımlarını da temizleyin.
Gaz düğmelerini bulaşık deterjanı ile ılık suda yıkayın.
Aspiratörün çıkan kısımlarını da yine bulaşık deterjanıyla temizleyebilirsiniz.
Fırınınızı biraz ısıttıktan sonra aynı karışımla silin.
Biraz beklettikten sonra duru suyla ıslattığınız bir bez yardımıyla ocağınızı silin ve parçaları yerleştirin.
Geldik temizliğin en oyalayıcı kısmına! İçleri tabak, çanak ve bardaklarla dolu olan dolapları temizlemek için önce güzelce boşaltmak gerekir. Sonrasında ise:
Bir kova suyun içine biraz bulaşık deterjanı ve beyaz sirke koyun.
Bu karışımla dolapların içini ve dışını, her yerini silin.
Ardından duru suyla ıslattığınız bir bez ile deterjandan arındırın ve eşyalarınızı geri yerleştirin.
Mutfak temizliğinin can alıcı noktaları bitti. Sıra geldi son birkaç küçük dokunuşa. Bunun için yapmanız gereken son şeyler şöyle:
Süngere biraz çamaşır suyu dökün ve mutfak musluğunu, evyeyi ve tezgahın üzerini güzelce ovalayın.
Ardından ıslak bir bez ile üzerinden geçin.
En son yerleri süpürüp silerek temizliğinizi noktalayabilirsiniz.
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