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Mutfak temizliğinde hayat kurtaran püf noktalar! Fırını ısıtıp...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Mutfak temizliğine başladığınızda bir bakmışsınız gün bitmiş. Evin en çok zaman alan bölümüdür. Bir sürü alet, beyaz eşyalar, dolaplar, raflar derken yap yap bitmez. Fakat size vereceğimiz bu pratik yöntemlerle aşama aşama ilerlerseniz mutfak temizliğiniz sandığınızdan daha kolay olacak. Tertemiz mutfaklar için kolları sıvamaya hazır mısınız?

Mutfak temizliğinde hayat kurtaran püf noktalar! Fırını ısıtıp...

Evin en yorucu alanlarından biri olan mutfaklarımızı hızlı ve pratik şekilde temizlemek hiç de zor değil. Size harika bir mutfak temizliği kılavuzu hazırladık! Bütün püf noktaları öğrenmeye hazırsanız yemeklerinizin pırıl pırıl mutfaklarda pişmesi için hemen kollarımızı sıvayalım!

BUZDOLABINIZI BÜTÜN KİRLERDEN ARINDIRIN

Yiyeceklerimizi sakladığımız buzdolabı, mutfakta en temiz olması yerlerden biri. Bu sebeple buzdolabınızı sık sık güzelce temizlemeniz gerekiyor. Buzdolabınızı derinlemesine temizlemek için bu adımları takip edebilirsiniz.

buzdolabı

Öncelikle bozulan ve dökülmesi gereken yiyecekleri belirleyin ve atın.
Buzdolabındaki her katı yere boşaltın.

Bir kovaya su doldurun ve içinde biraz beyaz sirke ve karbonatı karıştırın. Buzdolabınızın köşesini bu karışımla güzelce silin. Kötü kokulara ve bütün kirlere elveda!

Rafları kuru bir bezle duruladıktan sonra yiyeceklerinizi düzgünce yerleştirin.

Aynı karışımla derin dondurucuyu da temizleyebilirsiniz. Fakat derin dondurucuyu temizlemeden önce fişini çekmeyi unutmayın.

OCAK VE FIRIN TEMİZLİĞİ ARTIK DAHA KOLAY

ocak

Ocak ve fırın, mutfağın en kirli yerleri olma konusunda çok iddialı! Yemek pişirirken dökülen yağlar, kuruyan lekeler her daim bizi temizlikten soğutabilir. Bu konuda bulaşık deterjanından yardım alırsanız lekelerle gayet kolay bir şekilde başa çıkabilirsiniz.

Bir süngere bulaşık deterjanı dökün ve ocak telini güzelce silin.

Ardından bulaşık deterjanlı süngerle ocağın üzerindeki lekelerin üzerinden geçin.

Gaz düğmeleri çıkıyor ise çıkarın ve aynı şekilde alt kısımlarını da temizleyin.

Gaz düğmelerini bulaşık deterjanı ile ılık suda yıkayın.

Aspiratörün çıkan kısımlarını da yine bulaşık deterjanıyla temizleyebilirsiniz.

Fırınınızı biraz ısıttıktan sonra aynı karışımla silin.

Biraz beklettikten sonra duru suyla ıslattığınız bir bez yardımıyla ocağınızı silin ve parçaları yerleştirin.

DOLAP İÇLERİNİ TERTEMİZ YAPIYORUZ!

Geldik temizliğin en oyalayıcı kısmına! İçleri tabak, çanak ve bardaklarla dolu olan dolapları temizlemek için önce güzelce boşaltmak gerekir. Sonrasında ise:

Bir kova suyun içine biraz bulaşık deterjanı ve beyaz sirke koyun.
Bu karışımla dolapların içini ve dışını, her yerini silin.
Ardından duru suyla ıslattığınız bir bez ile deterjandan arındırın ve eşyalarınızı geri yerleştirin.

BİRKAÇ ETKİLİ SON DOKUNUŞLA TAMAMLIYORUZ

temiz

Mutfak temizliğinin can alıcı noktaları bitti. Sıra geldi son birkaç küçük dokunuşa. Bunun için yapmanız gereken son şeyler şöyle:

Süngere biraz çamaşır suyu dökün ve mutfak musluğunu, evyeyi ve tezgahın üzerini güzelce ovalayın.

Ardından ıslak bir bez ile üzerinden geçin.

En son yerleri süpürüp silerek temizliğinizi noktalayabilirsiniz.

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