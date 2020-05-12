Mutfak temizliğinde hayat kurtaran püf noktalar! Fırını ısıtıp...

Evin en yorucu alanlarından biri olan mutfaklarımızı hızlı ve pratik şekilde temizlemek hiç de zor değil. Size harika bir mutfak temizliği kılavuzu hazırladık! Bütün püf noktaları öğrenmeye hazırsanız yemeklerinizin pırıl pırıl mutfaklarda pişmesi için hemen kollarımızı sıvayalım!

BUZDOLABINIZI BÜTÜN KİRLERDEN ARINDIRIN

Yiyeceklerimizi sakladığımız buzdolabı, mutfakta en temiz olması yerlerden biri. Bu sebeple buzdolabınızı sık sık güzelce temizlemeniz gerekiyor. Buzdolabınızı derinlemesine temizlemek için bu adımları takip edebilirsiniz.

Öncelikle bozulan ve dökülmesi gereken yiyecekleri belirleyin ve atın.

Buzdolabındaki her katı yere boşaltın.

Bir kovaya su doldurun ve içinde biraz beyaz sirke ve karbonatı karıştırın. Buzdolabınızın köşesini bu karışımla güzelce silin. Kötü kokulara ve bütün kirlere elveda!

Rafları kuru bir bezle duruladıktan sonra yiyeceklerinizi düzgünce yerleştirin.

Aynı karışımla derin dondurucuyu da temizleyebilirsiniz. Fakat derin dondurucuyu temizlemeden önce fişini çekmeyi unutmayın.

OCAK VE FIRIN TEMİZLİĞİ ARTIK DAHA KOLAY

Ocak ve fırın, mutfağın en kirli yerleri olma konusunda çok iddialı! Yemek pişirirken dökülen yağlar, kuruyan lekeler her daim bizi temizlikten soğutabilir. Bu konuda bulaşık deterjanından yardım alırsanız lekelerle gayet kolay bir şekilde başa çıkabilirsiniz.