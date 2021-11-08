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Mutfakların gizli kahramanı pişirme kağıdını birçok farklı şekilde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

08.11.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta yeni tarifler denerken işimizi kolaylaştırsın diye uzun yıllar boyunca pişirme kağıdına ihtiyaç duyduk. Örneğin akışkan tost yaparken tost makinasının plakalarının arasında ya da lezzetli bir balık tarifi denerken fırın tepsisinde kullandık. Ama pişirme kağıdının bunların dışında da birçok fonksiyonu var. İşte detaylar…

Mutfakların gizli kahramanı pişirme kağıdını birçok farklı şekilde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yağlı kağıt diye de bilinen pişirme kağıdı mutfakta hayat kurtaran bir ürün. Temizliği kolaylaştırmasının yanında kek kalıplarında, tava ve tencerelerde kullanılabilir. İcat edenine teşekkür edeceğimiz bu ürünü kullanarak mutfakta geçirdiğiniz zamanı kısaltabilir ve mutfağınıza farklı bir bakış açısı getirebilirsiniz. İşte mutfağınızdaki yardımcınız pişirme kağıdını pratik şekilde kullanabilmeniz için ipuçları…

PİŞİRME KAĞIDI YAPIŞMA SORUNUNU ÇÖZER

Çelik tava ya da tencerelerde bir şey pişirirken sıklıkla yapışma sorunuyla karşılaşırız. Eğer yiyeceklerinizi bu kaplarda pişirmeden önce kaplara yağlı kağıt sererseniz bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

MUFFİN KALIBI YERİNE YAĞLI KAĞIT KULLANIN

Instagram'da gezerken lezzetli bir muffin tarifi gördünüz ve denemek istediniz ancak evde muffin kalıbınız yok. Bu şartlarda yapabileceğiniz en iyi şey pişirme kağıdına muffin kalıbı şeklinde biçim vermek. Bu alternatif de en az orijinali kadar işinizi görür.

KREMA TORBASI YAPMANIN FARKLI BİR YOLU VAR

Mis gibi kokan krema, pastaları daha güzel bir hale getirir. Pastacılar gibi kremaya düzgün şekil verebilmek için krema torbası kullanmalısınız. Eğer krema torbanız yoksa pişirme kağıdını üçgen şekilde katlayıp ucunu keserek kullanışlı bir alet oluşturabilirsiniz.

FIRIN YEMEKLERİNDEKİ EN BÜYÜK DESTEK

Fırın tepsisinde, çömlekte ya da başka bir fırın kabında pişirme kağıdını kullanarak yemek pişirebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda o kağıt kaba tam oturmaz ve kayar. Bunu önlemek için önce yağlı kağıdı buruşturmalı ve sonrasında bir miktar suyla ıslatmalısınız. Pişirme kağıdınız kabına tam oturacak.

MİKRODALGADA YEMEK ISITIRKEN PİŞİRME KAĞIDINI KULLANIN

Bazı yemekleri mikrodalgada ısıttığımız zaman etrafa sıçrar. Pişirme kağıdını tabağın üstüne örterek mikrodalgayı temizlemekten kurtulabilirsiniz.

SANDVİÇLERİNİZ BU YÖNTEMLE DAĞILMAYACAK

Kahvaltı ya da öğlen yemeği için hazırladığınız sandviçinizi fırın kağıdıyla sararsanız sandviçinizin dağılmasını engelleyebilirsiniz.

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